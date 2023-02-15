Родини з дітьми можуть отримати допомогу від США – куди звертатися по виплати

Українські сім’ї можуть отримати допомогу від Сполучених Штатів. Розмір виплат становить 100 доларів, або приблизно 3600 гривень за офіційним курсом, передає НСН.

Гроші можна отримати через платформу Gate to Ukraine. Виплати надаватимуться не від держави, а з коштів громадян.

Допомога надається людям із зони активних бойових дій, а також деокупованих/окупованих територій, у яких є принаймні одна неповнолітня дитина.

Як отримати допомогу

Для отримання виплат необхідно заповнити вказану на сайті форму – за цим посиланням. Після того, як ваша заявка пройде перевірку, її перекладуть англійською мовою та розмістять на сайті. Коли на запит надійде допомога, кошти будуть переведені на банківський рахунок або картку одержувача.

Gate to Ukraine просить українців після отримання фінансової допомоги записати невелику відеоподяку спонсору.

На сайті попереджають, що допомога надається одноразово.

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