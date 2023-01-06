Як отримати соцдопомогу одиноким матерям в Україні

Як отримати соцдопомогу на дітей одиноким матерям в Україні. Які відбулися зміни з 1 січня цього року.

Уряд ухвалив постанову, яка дозволила з 1 січня автоматично продовжити нарахування деяких соціальних виплат, дія яких закінчилася під час воєнного стану. Але це стосується не всіх, деяким отримувачам державної допомоги потрібно знову звернутися до органів соціального захисту.

Це стосується і одиноких матерів, пише «Соціальна інформаційна платформа», передає НСН.

На таку допомогу мають право одинокі матері, які не перебувають у шлюбі, одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини відсутній запис про батька. Для отримання допомоги слід звертатися до органу соціального захисту чи ЦНАПу.

Які документи потрібні, щоб отримати соцдопомогу на дитину

заява про призначення соціальної допомоги;

декларація про доходи;

довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення;

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видану виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документ про народження, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;

копія свідоцтва про народження дитини;

рішення про усиновлення дитини (для усиновлювачів);

копія свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не отримують на дітей зазначені пенсії та державну соціальну допомогу (для матері (батька) дітей у разі смерті одного з батьків, яка (який) не одержує на них пенсію в разі втрати годувальника (за необхідністю).

Заяву розглядають протягом 10 календарних днів. Допомога одиноким матерям дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одного члена сім’ї.

Розмір прожиткового мінімуму на дітей з 1 січня 2023 році становить:

для дітей віком до 6 років — 2272 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років — 2833 грн.

Джерело: social.com.ua

В Україні з 1 січня будуть по-новому виплачувати соцдопомогу – кого торкнуться зміни