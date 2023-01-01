Від яких міжнародних організацій українці можуть отримати грошову допомогу: список

Мешканцям України розповіли, за яких умов вони можуть отримати грошову допомогу від міжнародних організацій, передає НСН.

Грошову допомогу від міжнародних організацій під час війни можуть отримати деякі категорії населення. Для цього громадянам необхідно заповнити та подати заяві на сайті «єДопомога» за посиланням.

Подана Вами заява буде передана й оброблена Міністерством соціальної політики України.

Які категорії населення можуть отримати грошову допомогу від міжнародних партнерів

Представництво дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ)

Українці можуть отримати фінансову допомогу від представництва дитячого фонду ООН. Цю допомогу виплачують на всій території України наступним категоріям населення:

багатодітні родини, які мають 3 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла 2 років; багатодітні родини, які мають 2 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитину з інвалідністю.

Дитячий фонд ООН видає по 2220 гривень на кожного члена сім’ї не більше 5 осіб. Максимальний розмір фінансової допомоги становить – 33 300 грн. Виплати здійснюються через уповноважені банки, які визначені ЮНІСЕФ.

Більш детальна інформація за телефоном: 0800600017 (понеділок — п’ятниця з 8:00 до 22:00).

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців

Грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які одержують пенсію до 3 000 грн.

В першу чергу виплати здійснюються особам з найбільш постраждалих регіонів Донецької Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Протягом трьох місяців на кожного члена сім’ї виплачують по 2220 гривень. Цю виплату здійснюють уповноважені банки, які визначені УВКБ ООН.

Телефон для довідок: 0800307711 (понеділок — п’ятниця з 8:00 до 18:00)

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН)

Грошову допомогу від всесвітньої продовольчої програми ООН можуть отримати внутрішньо переміщені особи за черговістю дати включення до бази даних. Пріоритет надається людям з найбільш постраждалих регіонів Донецької Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей.

Розмір грошової допомоги – 2220 грн на кожного члена домогосподарства, але не більш як для трьох осіб. Виплати здійснюються через Western Union.

Довідки за телефоном: 0800600122 (понеділок — п’ятниця з 8:00 до 18:00).

Грошова допомога від Червоного Хреста

Під час війни деякі українці можуть отримати грошову допомогу від місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариство Червоного Хреста України. Її розмір становить 2500 грн на кожного отримувача. На цю грошову допомогу можуть претендувати:

Одинокі матері, які отримують допомогу на дітей; Отримувачі допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами; Особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу; Отримувачі державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію, та особи з інвалідністю; Багатодітні сім’ї, які отримують допомогу дітям; Непрацюючі особи, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату; Отримувачі допомоги, які доглядають за хворою дитиною.

Виплати здійснюються через ПриватБанк.

Довідки за телефоном: 0800332656 (понеділок — п’ятниця з 8:00 до 18:00).

Міжнародна організація з міграції

Міжнародна організація з міграції надає фінансову допомогу українцям з усіх регіонів України, а також ВПО.

Пріоритетною категорією визначено осіб з інвалідністю, з-поміж ВПО. Для подальшого узгодження визначено такі категорії:

Одинокі матері/батьки, які отримують допомогу на дітей; Отримувачі допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами; Особи з інвалідністю; Сім’ї з двома і більше дітьми; Пенсіонери віком понад 65 років.

Сума допомоги – 2220 грн на кожного члена сім’ї протягом 3 місяців. Виплати здійснюються через Western Union або уповноважені банки, які визначені Міжнародною організацією з міграції.

Довідки за телефоном: +380952403511 або +380674066327.

RED ROSE CDS LIMITED

Грошову допомогу від RED ROSE CDS LIMITED можуть отримати внутрішньо переміщені особи пенсіонери та/або особи з інвалідністю, по 2220 грн на кожного члена сім’ї. Виплата здійснюється через Money Gram та уповноважені банки, які визначає Red Rose).

БО «Людина в біді»

Грошову допомогу від БО «Людина в біді» можуть отримати особи з інвалідністю, які проживають:

Харківська область (Богодухівський, Харківський, Чугуївський та Куп’янський район); Донецька область (Бахмутський, Покровський, Краматорський, Волноваський); Запорізька область (Василевський, Запорізький, Пологівський); Херсонська область (Бериславський), Миколаївська область (Баштанській).

Телефон для довідок: +380997673706 (понеділок — п’ятниця з 9:00 до 17:00).

Норвезька рада у справах біженців

Норвезька рада у справах біженців виплачує грошову допомогу мешканцям Харківської, Львівської, Тернопільської та Закарпатська область. Фінансову допомогу можуть отримати:

ВПО; Особа з інвалідністю ; Одинокі батьки; Особи з окупованих територій.

Розмір виплати 2220 грн на кожного члена сім’ї.

Відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації ACTED

Відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації ACTED надає виплати особам з інвалідністю, які проживають у Херсонській, Харківській та Миколаївській областях.

В Херсонській області виплати здійснюються через рахунки Ощадбанк.

Відокремлений підрозділ Міжнародної Федерації Handicap в Україні

Відокремлений підрозділ Міжнародної Федерації Handicap в Україні надає грошову допомогу у всіх регіонах України. Розмір – 2200 грн на особу. Її можуть отримати:

ВПО, без статусу ВПО; Особи, які постраждали від бойових дій; Особи похилого віку, старші 65 років із рівнем доходу нижче 300 грн; дорослі особи з особливими потребами, зокрема з інвалідністю та хронічними захворюваннями; Багатодітні сім’ї; Самотні люди похилого віку та сім’ї, що складаються з літніх людей (старше 60 років); Сім’ї, очолювані жінкою без працездатних чоловіків; Сім’ї з особами з інвалідністю 1,2 групи; Сім’ї з людьми, які мають тяжкі хронічні захворювання; Сім’ї з вагітними та годуючими жінками.

Джерело

Яку грошову допомогу можуть отримати ВПО – список