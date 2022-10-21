Укрпошта і Червоний Хрест виплачують по 1200 грн – хто може отримати

Укрпошта і Червоний Хрест виплачують по 1200 грн одноразової допомоги українцям.

Що передбачає одноразова грошова допомога, хто її зможе отримати та як це зробити розповідає NNS з посиланням на Факти ICTV.

Укрпошта і Червоний Хрест виплачують грошову допомогу: хто може отримати

Наприкінці вересня 2022 року Червоний Хрест розпочав співпрацю з Укрпоштою щодо видачі разової грошової допомоги українцям.

Програма спрямована на людей, які мешкають у населених пунктах, які були під окупацією, і на момент звільнення фактично проживають у селах та містах.

Укрпошта видає грошову допомогу від Червоного Хреста за списками, незалежно від того, чи є особи клієнтами Укрпошти чи ні.

Першочергово планується охопити 20 тис. мешканців Харківщини. Кошти можуть отримати всі громадяни: як дорослі, так і діти.

Розмір одноразової допомоги – 1200 грн на одну особу (і дорослим, і дітям).

Як отримати 1200 гривень

Отримання виплат відбуватиметься наступним чином:

обласні військові адміністрації формують списки та відомості про осіб, яким буде виплачуватись допомога;

ці списки передаються виїздним бригадам Укрпошти;

бригади Укрпошти передаватимуть одноразову грошову допомогу українцям з рук в руки, керуючись списками ОВА.

Гроші будуть виплачувати впродовж двох місяців особисто на руки у виїзних бригадах поштового оператора Укрпошта.

Перші виплати на суму більш як пів мільйона гривень вже отримали 450 мешканців двох деокупованих сіл Липці та Руські Тишки.

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