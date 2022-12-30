Українці продовжують отримувати виплати від держави та різних міжнародних організацій. Серед таких і грошова допомога від Handicap, інформує НСН.

Міжнародна Федерація Handicap надає психологічну та реабілітаційну допомогу людям зі всієї України, які постраждали внаслідок повномасштабної війни з російськими окупантами.

Грошова допомога від Handicap – кому дадуть

Українці, які розраховують на отримання грошей, повинні відповідати одному з перерахованих критеріїв:

внутрішньо переміщені особи, а також особи без статусу ВПО;

літні українці віком від 65 років з доходом менше 3000 грн;

багатодітні сім’ї;

люди, які постраждали від бойових дій;

дорослі люди з особливими потребами, зокрема з хронічними недугами та інвалідністю;

сім’ї людей похилого віку та самотні люди похилого віку старше 60 років;

сім’ї, в які є люди з тяжкими хронічними хворобами;

сім’ї без працездатних чоловіків;

сім’ї з інвалідами I та II груп;

сім’ї з вагітними і жінками, що годують.

Ці категорії можуть одержати по 2200 гривень на одну особу протягом трьох місяців. Загальна сума допомоги складає 6600 гривень, але можливе продовження виплат.

Заявки на отримання виплат можна подати через платформу єДопомога. Міжнародна організація розглядає їх та приймає позитивне чи негативне рішення. Пріоритет надається малозабезпеченим сім’ям, одиноким батькам із дітьми, пенсіонерам, інвалідам, а також внутрішньо переміщеним особам.

Щоб отримати допомогу потрібно надати відомості про себе та членів сім’ї, а саме:

ПІБ та дату отримувача (кирилицею);

індивідуальний номер платника податків отримувача (за наявності);

номер (серію і номер) та тип ідентифікаційного документа отримувача (за відсутності індивідуального номера платника податків);

номер телефону отримувача;

поточне місце знаходження отримувача (область та район);

звідки перемістився отримувач (область та район);

IBAN для здійснення банківського переказу, якщо наявний.

Допомога для українців передбачена у рамках меморандуму між Міжнародною Федерацією Handicap та Міністерством соціальної політики.

Джерело: edopomoga.gov.ua