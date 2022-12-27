В Україні з 1 січня будуть по-новому виплачувати соцдопомогу – кого торкнуться зміни

Соцдопомогу виплачуватимуть по-новому – з 1 січня виплати будуть продовжені лише для тих громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях або у зоні бойових дій.

З 1 січня 2022 року в Україні по-новому будуть нараховувати соціальну допомогу внутрішньо-переміщеним особам (ВПО), малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям на дітей та іншим категоріям.

30 листопада набула чинності відповідна постанова Кабінету Міністрів України №1320. Відповідно до неї, автоматичне нарахування державної соціальної допомоги та пільг під час воєнного стану припиняється. НСН розповідає, в яких випадках і куди необхідно звернутися для поновлення допомоги.

Автоматичне нарахування всіх видів державної допомоги буде продовжено лише для тих громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях України або у зоні ведення бойових дій. Водночас зміни торкнуться таких видів виплат:

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;

допомога на дітей самотнім матерям;

допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, з тяжкими вродженими вадами розвитку, рідкісними орфанними захворюваннями, онкологічними, онкогематологічними захворюваннями, дитячим церебральним паралічем, тяжкими психічними розладами, цукровим діабетом І типу (інсулінозалежний), гострими або хронічними захворюваннями нирок IV ступеню, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, яким не встановлена інвалідність;

щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду за нею;

тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідомо;

тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не отримала права на пенсійну виплату;

допомога на проживання ВПО;

державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю,

державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

пільги, призначені раніше.

Виплати від держави не поновлюватимуться, якщо територіальну громаду, де проживає людина, виключили з відповідного переліку, з яким можна ознайомитися на сайті Міністерства реінтеграції. При цьому державна соціальна допомога та пільги будуть виплачувати протягом місяця, в якому територіальна громада була виключена з такого переліку, та протягом місяця, наступного після її виключення.

Крім того, допомогу можуть не поновити, якщо в період запровадження воєнного стану виявлено відомості та/або отримано інформацію, що вплинула або могла вплинути на встановлення права на отримання державної соціальної допомоги та визначення її розміру. Зазначається, що виплати припиняються з місяця, наступного за тим, у якому було отримано відповідну інформацію.

Для поновлення виплат ті категорії громадян, які раніше отримували допомогу автоматично, зараз проживають за межами громад, які розташовані в районі проведення бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), необхідно від 1 січня 2023 року подати відповідну заяву. Для цього потрібно звернутися до представників громад або до ЦНАП із відповідним пакетом документів.

Джерело: УНІАН

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