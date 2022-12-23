Як ВПО будуть отримувати допомогу на проживання у 2023 році

У 2023 році ВПО продовжать отримувати допомогу на проживання. Як це буде відбуватися, пояснили в Мінреінтеграції, передає НСН.

Протягом тижня на гарячу лінію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій звернулося багато внутрішніх переселенців, які занепокоєні, що після Нового року їм припинять виплачувати допомогу.

Як заявила віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук на сьогоднішній нараді, присвяченій дотриманню прав ВПО, з 1 січня 2023 року автоматичне нарахування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам буде продовжене.

«Хочу заспокоїти усіх переселенців: не потрібно після 1 січня звертатися до органів соцзахисту чи ЦНАПів для поновлення виплат. Ви як і раніше будете отримувати допомогу від держави», уточнила посадовиця.

Також у Міністерстві звернули увагу, що для отримання допомоги внутрішнім переселенцям не треба підтверджувати матеріальний стан. Адже допомога на проживання не залежить від отриманого доходу та є безстроковою.

Відповідно до Порядку надання допомоги на проживання ВПО згадані виплати – це окремий вид допомоги, який призначається з місяця звернення без кінцевої дати її припинення. Тому допомога має й надалі виплачуватися усім внутрішнім переселенцям, без виключення.

«Рада, що нам вдалося вирішити усі юридичні питання, щоб забезпечити безперебійними виплатами наших переселенців», резюмувала очільниця Мінреінтеграції.

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