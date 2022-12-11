З 30 листопада в Україні діють нові підходи до надання державної соцдопомоги та пільг на період дії воєнного стану.

Зміни запроваджено згідно з постановою Кабміну від 15.11.2022 № 1320, повідомили в Юридичному пораднику для ВПО, передає НСН.

Як йдеться у повідомленні, знову став необхідним переогляд осіб з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю для продовження виплати соцдопомоги тим, хто не має права на пенсію, та особам з інвалідністю.

“До запроваджених змін у разі пропуску такими особами строку переогляду для підтвердження групи інвалідності виплата відповідних видів допомоги не зупинялася на період введення воєнного стану та 1 місяця після його припинення чи скасування. Наразі ж відсутність результатів медкомісії та підтвердження групи інвалідності буде вважатися підставою для припинення відповідних виплат”, пояснили експерти.

Також з кінця осені строк раніше призначеної державної допомоги автоматично продовжили тільки тим особам, які проживають на території громад, включених до Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Якщо громади із Переліку виключили, то виплата продовжується у поточному та наступному місяці після такого виключення.

“Особам, які не проживають на території громад із наведеного вище переліку, виплата без подання заяв продовжується до 31 грудня 2022 року (включно). Звертаємо увагу, що до запроваджених змін передбачалося автоматичне продовження (без подання заяв) окремих виплат та пільг на період дії та одного місяця після його припинення/скасування для всіх отримувачів державних допомог незалежно від місця їх проживання”, додали фахівці.

Органи соціального захисту населення повинні поінформувати пільговиків та одержувачів допомоги про припинення виплат/пільг, наприклад, надіслати повідомлення поштою, чи електронною поштою, чи засобами мобільного зв’язку та роз’яснити необхідність звернення з 1 січня 2023 року для продовження виплат/пільг.

Тобто люди, які автоматично отримували виплати державної допомоги під час воєнного стану, а наразі проживають за межами громад, включених до вищезазначеного Переліку, мусять з 1 січня 2023 року подати заяву про призначення держдопомоги для продовження виплат.

“У разі самостійного звернення отримувача допомоги до органів соціального захисту населення із заявою та необхідними документами для проведення перерахунку, такий орган визначає право на отримання допомоги і проводить перерахунок. Перерахунок пільг проводиться органами Пенсійного фонду після 1 січня 2023 року за зверненням із необхідними документами. Водночас виплачені під час воєнного стану кошти до моменту подання нових заяви та документів, не підлягають поверненню”, наголосили юристи.

Загалом зміни стосуються наступних видів державної соцдопомоги та пільг:

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;

допомога на дітей одиноким матерям;

допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність;

щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею;

тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;

допомога на проживання ВПО;

державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

пільги, які було призначено раніше.

Джерело

Чи можуть переселенці відновити отримання виплат ВПО – Мінсоцполітики