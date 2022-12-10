Чи можуть переселенці відновити отримання виплат ВПО – Мінсоцполітики

Через обмеження у фінансуванні, в Україні почалися перевірки внутрішньо переміщених осіб (ВПО). багато переселенців можуть втратити право на отримання виплат ВПО. Чи можна відновити отримання допомоги

За результатами вже проведених перевірок, близько 30 % переселенців можуть втратити право на виплати ВПО. Чи можуть вони відновити отримання допомоги розповіли у Мінсоцполітики, передає НСН.

Це відбувається, якщо людину не застали за вказаним під час реєстрації, як ВПО місцем проживання, а також якщо вона не з’явилася протягом десяти календарних днів після цього в органи соціального захисту.

Чи можна відновити отримання виплат ВПО

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович запевнила, що такі виплати можна поновити

Зробити це можна, якщо в людини є поважна причина для тривалої відсутності.

«У випадку, якщо людина їздила кудись відпочивати чи була, наприклад, у довгому відрядженні. Вона повертається, подає заяву — і виплати будуть поновлені», — наголосила міністерка..

Подавати заяву на поновлення виплат також потрібно в органи соцзахисту.

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