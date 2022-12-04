Родини внутрішніх переселенців можуть отримати грошову допомогу від благодійної організації від Save the children. Йдеться про виплати у розмірі 2 200 грн.

У пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомили, що допомогу можуть отримати сім’ї, які протягом останнього місяця перемістилися до Львівської, Чернівецької, Вінницької, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Заявки приймають на офіційній сторінці організації у Facebook https://m.facebook.com/savethechildrenresponseinukraine та за телефоном гарячої лінії 0 800 609 845.

Наголошено, що зараз лінії перевантажені, тому громадянам України, які потребують допомоги, краще надсилати свої номери телефонів у особисті повідомлення.

Суму у 2 200 грн нарахують на банківський рахунок протягом трьох місяців.

Зазначено, що право на допомогу мають:

сім’ї ВПО, які переїхали у безпечні місця протягом останніх 30 днів та не мають безпечного місця проживання. люди, які постраждали від обстрілів російських окупантів, втратили члена сім’ї, засоби для існування, у кого зруйновано майно (ферму, господарство з тваринами, магазин тощо) через бойові дії в країні. домогосподарства з ВПО, які не мають житла і відповідають одному з критеріїв:

ведуться людиною похилого віку (вік старше 60 років);

ведуться жінкою;

ведуться особою з інвалідністю;

у них є діти, люди з інвалідністю, серйозною травмою тощо;

у них є діти та люди похилого віку;

у них двоє та більше дітей;

у них є діти, які перебувають під опікою;

у них є вагітні або жінки, що годують (з дитиною/дітьми до двох років).

Довідки надаються за телефоном: 0 800 750 104.

Джерело

Яку грошову допомогу можуть отримати ВПО – список