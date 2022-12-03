Що робити, якщо ВПО отримують рахунки за компослуги за власне житло і за орендоване

Сьогодні ВПО отримують рахунки за компослуги і в новому орендованому житлі, і в офіційно зареєстрованому, яке вони мали тимчасово залишити.

“Рубрика” розбиралася, як бути з подвійною оплатою компослуг, які є рішення, а яких — поки немає, передає NNS.

Платити за два помешкання одночасно

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну мільйони українців вимушені залишати свої домівки та шукати більш безпечного місця перебування. Якщо з початку війни в лютому-травні люди масово виїжджали за кордон або в інші області країни через те, що їхні домівки були зруйновані та не підлягали відновленню, то зараз вимушено евакуюються жителі підконтрольних Україні територій. Мова йде про Миколаївську, Запорізьку, Харківську, Луганську та Донецьку області, де й зараз відбуваються тяжкі бої між ЗСУ та армією рф. Цього літа в Донецькій області владою була оголошена обов’язкова евакуація населення через тяжкі бойові дії та неможливість гарантувати безпечні умови, наявність комунальних послуг чи доступу до базових речей для людини (продовольчі товари, харчування, тепле середовище тощо).

У той момент, коли родина виїжджає з небезпечного регіону та шукає нове житло з надією відпочити від вибухів та обстрілів, з’являється ще одна проблема — подвоєна ставка оплати комунальних послуг: за нове житло та за те, що знаходиться в небезпечній зоні бойових дій. Переважно це стосується жителів багатоквартирних будинків.

Залишаючи приватний будинок, родина може перекрити всі лічильники, зафіксувати показники, у разі можливості — пояснити комунальним службам, що її не буде у певний проміжок часу. У квартирах же нарахування відбувається постійно без можливості відімкнути одну чи дві з них від комунальних послуг. Переважно це стосується опалення, адже воно буде централізовано постачатися у всі квартири багатоповерхових будинків. Як висновок, людина отримає пристойну суму нарахування компослуг після свого повернення додому з евакуації.

Максим Велько з родиною — жінкою та двома доньками зі своїми дітьми — виїхали з Краматорська у Чернівці в кінці березня. З моменту, як родина виїхала, сімʼя продовжує отримувати платіжки за електроенергію, а з початком опалювального сезону — і за тепло.

“Мені і “Yasno” дзвонять. Лічильники вимкнуті, але вони нараховують середню плату за місяць споживання. Говорять, що нараховуються, що треба оплатити. Я відповідаю, що зараз виїхав, що в мене на момент виїзду не було заборгованості. Зараз мені потрібно скинути покази лічильника, а я зробити цього не можу”, розповідає Максим Велько про свою ситуацію.

Таких історій, як у пана Максима, наразі багато. З початком обов’язкової евакуації з Донеччини люди продовжують отримувати платіжки з великими сумами, які накопичуються та перетворюються на заборгованість. Наразі Донецьку область поступово підключають до опалення. Родині Максима тоді почне приходити ще одна платіжка — з сумою за тепло.

Яке рішення? Поради від експертів

Наразі в України конкретних інструкцій з приводу того, як ВПО оплачувати комунальні послуги за вцілілі квартири, немає. Але відповідь на питання “Чи треба взагалі платити?” можна дізнатись від юристів та правозахисних груп.

Так, громадська організація “Донбас SOS” активно займається цим питанням. За словами координаторки організації Віолети Артемчук, організація працює над тим, щоб норми оплати для переселенців скасовували. Паралельно ведеться робота з Міністерством реінтеграції, але комплексного рішення поки що в країні немає.

“У такому випадку, взагалі, треба платити. Але ми як організація громадянського суспільства вважаємо це несправедливим. І ведемо роботу. Можу порадити декілька варіантів. Перший — писати у Фейсбук Ірині Верещук (міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій України). Там вас можуть проконсультувати її помічники або вона сама. Другий — це можна почекати, і поки не платити. Ми працюємо”, говорить Віолета Артемчук.

Директорка організації “Східна правозахисна група” та адвокатка Віра Ястребова наполегливо просить усіх абонентів платити в ситуації, що склалася. Передусім, це пов’язано з оплатою праці комунальних служб та працівників у таких надскладних умовах сьогодення.

“Усе те, що нараховується, воно й буде нараховуватися, на жаль. Протягом усього часу, коли людина евакуювалася, потрібно буде за це сплатити. Комунальники вважають, що свої послуги вони надають. І люди, коли тікають, рятують своє життя, не встигають просто прийти до служби та написати відмову від отримання комунальних послуг. З іншого боку, працівники цих служб працюють у надскладних умовах, їх теж треба підтримувати”, говорить Віра Ястребова.

За словами адвокатки, бюрократичний механізм у країні не дає можливості врегулювати це питання. До того ж закони в Україні, як правило, не мають зворотної дії. Тобто якщо відповідна постанова чи роз’яснення від владних структур будуть надані в найближчий місяць, усю суму нарахування до моменту прийняття постанови треба буде сплатити у повному обсязі.

“Питання тут дуже диференційоване. Не можна порівнювати працівників комунальних служб Бахмута й Чернівців, наприклад. Всім зрозуміло, що хтось виїхав з Чернівців за кордон, а хтось — з того ж Бахмута. Звичайно, наразі немає жодного безпечного місця в країні, це факт. Але умови роботи комунальних служб та безпеки для населення в цих містах різні. Це треба враховувати. Тому це може робитися на рівні обласних адміністрацій, вони зможуть ці умови всі врахувати”, говорить пані Віра.

У Донецькій ОВА пояснили, що наразі точного рішення немає, але також ведеться робота з врегулювання цього питання.

“Основні моменти вирішуються на місцях. Ми вже говорили про те, що потрібно звести все до однієї зрозумілої форми. Поки що працюємо над цим напрямком”, говорить речниця Донецької обласної воєнної адміністрації Тетяна Ігнатченко.

Як це працює

Відповідно до статті 7 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” оплата за постачання теплової енергії здійснюється навіть у разі тимчасової відсутності особи (понад 30 днів) у житловому приміщенні. Разом із тим, відповідно до Постанови КМУ від 05 березня 2022 р. № 206 “Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану” до припинення чи скасування воєнного стану в Україні забороняється нарахування та стягнення штрафів чи пені, інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги, та забороняється припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню в разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі.

Ще одне можливе рішення в цьому питанні — це відмова від комунальних послуг відповідною заявою.

Факт не проживання можна підтвердити довідкою, що видана на підставі акту щодо підтвердження факту проживання без реєстрації/факту непроживання, підписаного не менш як 3 сусідами. Про це йдеться в Законі “Про житлово-комунальні послуги”. Також у разі, якщо особа зареєстрована, але не проживає за адресою реєстрації, їй доцільно підтвердити факт свого перебування за іншою адресою відповідною довідкою. Це може бути документ, який підтверджує місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, тривалим відрядженням, відбуванням покарання, проходження військової служби, довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи тощо.

Відповідно до статті 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, крім повноважень, передбачених цим Законом, здійснюють й інші надані їм законом повноваження. На сьогодні багато органів місцевого самоврядування ухвалили своїми актами порядки про видачу довідок про фактичне місце проживання (або не проживання) особи. У світлі сьогоднішніх подій це може бути довідка ВПО.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 8 Закону виконавець зобов’язаний розглядати у визначений законодавством термін претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості. Якщо будуть надані всі документи, то людина може отримати перерахунок, але не факт, що його зарахують для споживача.

Нарахування плати за комунальні послуги у випадку тимчасової відсутності в житловому приміщенні споживача можна призупинити такими способами:

за наявності встановлених лічильників — щомісяця передавати виконавцю комунальної послуги онлайн ті ж самі показники;

за відсутності лічильників — звернутися із заявкою до виконавця комунальної послуги про тимчасове обмеження газопостачання (водопостачання) та укласти відповідний договір. На підставі договору виконавець комунальної послуги опломбує трубу.

Ще одна альтернатива сьогодні у розв’язанні проблеми з оплатою саме за опаленням — це перехід на автономний режим його роботи, який дає можливість споживачу квартири самостійно обирати, коли вмикати й вимикати подачу тепла в домівці. Але ця процедура потребує часу та грошей. Потрібно зустрічатися з сусідами та збирати підписи на дозвіл відключення від централізованого опалення. Потім подавати заяву та протокол до органів місцевого самоврядування, дочекатися результатів. Якщо квартиру (чи цілий будинок) відключать від централізованого опалення, почнеться процес переходу на автономну роботу. Замовнику під’єднають котел, підведуть трубки газу чи електрики.

Треба пам’ятати, що в Україні систему автономного опалення можна під’єднати в будинку, який має не більше 10 поверхів. До того ж сам перехід можливий тільки в міжсезонний неопалювальний період.

А це точно працює?

Поки що єдиного механізму розв’язання питання з комунальними послугами для вимушених переселенців немає. Усі опитані нами структури (державні та юридичні) знають про проблему, намагаються її розглядати та вирішувати. Водночас наближається грудень з морозами, снігами й відповідно — максимальною роботою централізованого опалення, що одразу відіб’ється на платіжках тих, хто перебуває в інших містах.

Джерело: Рубрика