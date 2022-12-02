Яку грошову допомогу можуть отримати ВПО – список

Мільйони постраждалих від війни українців можуть отримати грошову допомогу від держави та міжнародних організацій.

Яку грошову допомогу можуть отримати вимушені переселенці

Хто саме може на неї розраховувати, скільки та від кого отримати, розповіла адвокат Тетяна Даніленко, передає NNS.

Мільйони постраждалих від війни українців можуть отримати грошову допомогу від держави та міжнародних організацій.

2 тис грн — щомісячна допомога на проживання для дорослих внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Допомога призначається на проживання. Призначається з дати звернення та діє у період воєнного стану. Виплачують її з державного бюджету відповідно до постанови Уряду 332.

2,22 тис грн — допомога для ВПО, з приоритетом для ВПО з-поміж осіб, які одержують пенсію до 3 тис грн. Ця допомога має обмежений термін — три місяці. Але ці кошти виплачуються на кожного члена родини ВПО. Кожна програма може мати окремі нюанси та пріоритети.

Таку допомогу надають Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Норвезька рада у справах біженців, Red Rose CDS Limited, Всесвітня продовольча програма, Міжнародна Організація з Міграції.

Всесвітня продовольча програма наразі розширила допомогу, виплати можуть отримувати не тільки ВПО, а й люди з інвалідністю, пенсіонери, мати чи батько-одинаки, багатодітні родини.

Red Rose CDS Limited надає допомогу також пенсіонерам та/або особам з інвалідністю, до міжнародної організації з Міграції можуть звернутись особи з інвалідністю.

Схожу допомогу можна отримати від Представництва дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ). По 2200 грн на кожного члена родини, не більше ніж на 5 осіб, максимально — 33,3 тис. грн. У пріоритеті багатодітні родини, які мають 3 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла 2 років. А також родини, які мають 2 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитина з інвалідністю.

Потрібно мати на увазі, що фінансову допомогу у розмірі 2 220 грн на особу в місяць можна отримати лише від однієї з організацій, що реалізує програму ООН. А також, що реєстрація на програму грошової допомоги «Спільно» від ЮНІСЕФ призупинена з 14 серпня, у зв’язку з необхідністю опрацювання заявок та виплати тим родинам, які відповідають критеріям програми, подали заявки після 15 червня і ще не отримали допомогу.

2,5 тис грн — одноразова допомога від Товариства Червоного Хреста для малозабезпечених родин.

3 тис грн — таку щомісячну суму виділяють дітям та особам з інвалідністю серед внутрішньо переміщених осіб. Всі умови її отримання такі самі як й у випадку з допомогою на 2 тис грн. В обох випадках для отримання допомоги на проживання необхідно стати на облік як ВПО. Отримати таку допомогу можна через ЦНАПи, органи соціального захисту, за допомогою «Дія».

На яку ще допомогу можуть розраховувати українці

Наприклад, від платформи Gate to Ukraine, що допомагає американцям надавати допомогу українським багатодітним сім’ям, які постраждали внаслідок війни, були вимушені переїхати, або знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Розмір допомоги — $100.

Також надають допомогу міжнародна гуманітарна організація «Людина в біді» та інші благодійні фонди. Фінансові виплати, що передбачені громадянам України, можна оформити через платформу єДопомога, обравши певний вид допомоги та заповнивши формуляр заяви.

З кінця жовтня Червоним Хрестом та Міжнародною організацією з Міграції анонсовано додаткову грошову допомогу мешканцям населених пунктів, що перебували в окупації, не виїжджаючи з території захопленої ворогом. Для отримання допомоги необхідно звернутись до органів місцевого самоврядування чи військових адміністрацій.

Грошова допомога від міжнародних організацій надається в рамках реалізації проєкту надання додаткових заходів соціальної підтримки окремих категорій населення згідно з умовами меморандумів про співпрацю/співробітництво, укладених Міністерством соціальної політики України та відповідною міжнародною організацією.

На допомогу можуть розраховувати також й ті, хто надав прихисток ВПО. Компенсацію за надання житла ВПО можуть отримати власники жилих приміщень приватного житлового фонду за розміщення у квартирах чи будинках ВПО на час дії воєнного стану. Єдиною умовою для отримання коштів є те, що ВПО, які живуть в жилому приміщенні, не отримують щомісячної адресної допомоги від Уряду.

Розмір компенсації до жовтня 2022 року становив 443 гривні за кожну внутрішньо переміщену особу. З 1 жовтня 2022 року загальна сума компенсації на місяць за розміщення однієї людини становить 886,20 грн на місяць. Щоб отримати гроші власник житла повинен звернутися до органу місцевого самоврядування з відповідною заявою.

Джерело: Мінфін