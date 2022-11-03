Українцям без необхідного стажу замість пенсії доступна лише соцдопомога – хто і яку суму може отримати

Українці, які не мають необхідного страхового стажу, не можуть розраховувати на пенсію. Їм доступна лише невелика соцдопомога. Названо її розмір, а також особи, яким надається підтримка

Нинішнього року українці, які досягли 60-річного віку, повинні мати 29 років страхового стажу, щоб вийти на пенсію. Наступного року цей період збільшиться ще рік. Не всі громадяни пропрацювали стільки часу офіційно. Вони можуть отримати лише тимчасову соціальну допомогу, так звану соціальну пенсію. Її перераховують кожні шість місяців з урахуванням середньомісячного сукупного доходу та майнових змін.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Допомога замість пенсії призначається лише тим українцям, які на момент оформлення соціальних виплат мають не менше 15 років страхового стажу. Вони отримуватимуть гроші до досягнення віку, з якого набувають права на пенсійну виплату.

Щоб отримати соціальну допомогу, українці мають звертатися до органів соцзахисту населення за місцем фактичного проживання чи прописки. Якщо посібник надається не за пропискою, слід додати довідку про неотримання зазначеної допомоги в Управлінні праці та соцзахисту населення за місцем реєстрації.

Претенденти мають надати такі документи:

посвідчення особи пенсіонера із зазначенням його місця проживання;

ідентифікаційний номер;

довідка про страховий стаж (її видають до ПФУ на запит протягом 5 робочих днів);

декларація про доходи та майновий стан (її заповнюють на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні півроку, що передують місяцю звернення за отриманням виплати.

Розмір соцвиплати визначається різницею між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї для кожної людини за минулі шість місяців. При цьому йдеться про суму не більше ніж 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Нагадаємо, що наступне підвищення прожиткового мінімуму планується 1 грудня – до 2093 грн. Таким чином, розмір соціальної допомоги також буде збільшено.

Хто може отримати доплати до пенсії в Україні і яку суму мають платити