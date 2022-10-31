Хто може отримати доплати до пенсії в Україні і яку суму мають платити

На доплати до пенсії може претендувати лише частина пенсіонерів. Хто може розраховувати на доплати до пенсії і яка сума компенсації

В Україні в жовтні відбувся перерахунок частини пенсій, а деякі пенсіонери почали отримувати додаткові компенсаційні виплати. Це стосується категорії старше 70 років. Для ще вікових пенсіонерів сума доплати більша.

Як зазначає видання “На пенсії”, багатьом категоріям пенсіонерів компенсаційні доплати встановили ще 2020 і 2021 року, а це означає, що їхня сума індексувалася. Про це інформує NNS.

На сьогодні суму доплати найбільше одержують пенсіонери категорії 80+ — щомісяця по 579 грн. Компенсаційна доплата, яка була встановлена з жовтня минулого року для пенсіонерів віком від 75 років після індексації становить 456 грн. У жовтні поточного року до отримувачів такої доплати приєдналися і пенсіонери віком від 70 до 75 років. Сума їх компенсації – 300 грн.

Така доплата призначається незалежно від тривалості страхового стажу, виду пенсії та самого факту роботи. Щомісячна компенсаційна виплата призначається з настання 70-річного віку.

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