В Україні з жовтня зросли пенсії у трьох категорій громадян

З 1 жовтня в Україні зросли пенсії у трьох категорій українців. Для кого і на скільки зросли виплати

Про це повідомляється в матеріалі Соціальної інформаційної платформи, передає NNS

Так, з 1 жовтня розпочнеться виплата вікової надбавки у 300 гривень пенсіонерам віком від 70 до 75 років зі стажем 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

Також для цієї категорії встановлюється мінімальна пенсія у розмірі 3000 гривень, тобто тепер пенсійна виплата для осіб від 70 років не може бути нижчою за цю суму. Якщо пенсія з доплатами і надбавками виявиться нижчою, то держава доплачуватиме суму, що бракує.

Пенсіонерам цієї вікової категорії, які накопичили менше стажу, мінімальна пенсія розраховуватиметься пропорційно до кількості опрацьованих офіційно років. Зокрема, у пенсіонерів віком 80+ виплата не може бути меншою за 2600 гривень. Чоловікам при цьому необхідно мати щонайменше 25 років страхового стажу, жінкам – щонайменше 20 років. У осіб віком від 70 до 80 років з такою самою кількістю стажу виплата не може бути меншою за 2500 гривень.

Також на 80 гривень збільшиться мінімальна пенсія громадянам з повним стажем (від 35 років у чоловіків та від 35 років у жінок) віком від 65 років. Підвищення відбудеться на тлі зростання рівня мінімальної зарплати із 6500 до 6700 гривень.

Крім того, з 1 жовтня мають зрости мінімальні пенсії з інвалідності. Мінімальні розміри таких пенсій становитимуть від 4186 до 5025 грн. для солдатів, і ще на 10-30% більше осіб старшого складу залежно від звання, посади, групи інвалідності та її причини.

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