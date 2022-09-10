Багато українців із жовтня почнуть отримувати доплату до пенсії – кому підвищення не буде

Понад півтора мільйони українців отримають із жовтня доплату до пенсії. Їхня пенсія стане вищою на 300 гривень. Йдеться про 70-річних громадян, яким почнуть щомісяця доплачувати цю суму за так званою віковою лінійкою. Проте пенсія зросте не для всіх 70-річних українців. Для цього вони мають відповідати двом умовам

Про це йдеться в інформації від Мінсоцполітики. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

В Україні розпочато вікові доплати пенсіонерам з 2020 року. Тоді, у 2020, запровадили доплату для 80-річнимх громадян у розмірі 500 гривень. У жовтні 2021 стали доплачувати до пенсій 75-річним українцям. Для них розмір виплат зріс на 400 гривень. А цьогоріч мають намір розпочати вікові доплати до пенсії для 70-річних громадян. Їм будуть щомісяця доплачувати по 300 гривень.

Крім того, за словами голови Мінсоцполітики Оксани Жолнович, мінімальна пенсія 70-річних громадян, які мають достатній страховий стаж, не може бути нижчою за 3000 гривень.

Якщо навіть із доплатою вона не становитиме стільки, то пенсіонерам, які підлягають визначеним критеріям, будуть доплачувати, щоб їхня мінімальна виплата становила 3000 гривень.

Але такі доплати отримають не всі 70-річні громадяни. Щоб розраховувати на щомісячну надбавку до пенсії, треба мати необхідний страховий стаж (30/35 років). Крім того щомісячна пенсійна виплата таких громадян не повинна перевищувати 10 340 гривень. Тобто, громадянам, у кого пенсія вища за цю суму, або в кого немає необхідного страхового стажу, доплату не дають.

Таким чином, із жовтня мають отримувати щомісячні доплати до пенсії ще 1,7 млн українців, які перетнули 70-річний рубіж.

Тим часом, що буде з пенсіями наступного року, наразі не говорять. Не відомо, чи буде у березні індексація, і чи будуть продовжувати вікові доплати. Водночас, як уже стало відомо, мінімальну зарплату в наступному році не переглядатимуть.

Підвищення мінімальної пенсії українцям до кінця року – кому і на яких умовах