Підвищення мінімальної пенсії українцям до кінця року – кому і на яких умовах

В Україні до кінця 2022 року заплановано підвищення мінімальної пенсії. Їх підвищуватимуть ще двічі: у жовтні та в грудні. Кому і на яких умовах збільшать виплати

Для великої частини громадян мінімальна пенсія дорівнюватиме 3000 гривень. У ПФУ нагадали, кому, коли та на яких умовах підвищать пенсії цього року.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Пенсії підвищуватимуть ще у жовтні та в грудні.

Жовтневе підвищення пов’язане зі зростанням мінімальної зарплати. Вона стане вищою з 1 жовтня на 200 гривень. Зараз мінімалка дорівнює 6500, а буде 6700. При цьому згідно із законом, особи віком від 65 років, які мають необхідний страховий стаж (30 років жінки та 35 чоловіки), мають отримувати мінімальну пенсію не нижче 40% від мінімальної зарплати. Таким чином, їхня мінімальна пенсія зросте з 2600 до 2680 гривень.

Крім того, з жовтня почнуть виплачувати щомісячну вікову надбавку до пенсії людям віком понад 70 років. Розмір надбавки – 300 гривень. При цьому громадяни віком від 70 років за наявності необхідного страхового стажу (30/35) отримуватимуть мінімальну пенсію у розмірі 3000 гривень.

Ще одне підвищення пенсій чекає на українців з 1 грудня. Тоді у зв’язку з підвищенням офіційного прожиткового мінімуму зростуть мінімальна пенсія та максимальна. Мінімальна пенсія (це для тих, хто не має необхідного страхового стажу 30/35 років) зросте з 2027 гривень до 2093, тобто на 66 гривень. А максимальна пенсія підніметься з 20270 до 20930 – на 660 гривень.

Крім того, з 1 грудня українцям до 70 років за наявності у них необхідного страхового стажу (30/35 років) встановлять мінімальну пенсію у розмірі 2500 гривень.

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