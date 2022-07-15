Українцям розповіли, хто і в якому випадку залишиться без підвищення пенсії

В Україні щороку проводять індексацію пенсій. З цього року перерахунок виплат передбачено для всіх пенсіонерів, навіть для тих, кому раніше їх не індексували. Проте деяким громадянам все-таки підвищення пенсії не світить

У 2022 році підвищення пенсій заплановано у декілька етапів. Вже відбулася індексація у березні.

Видання napensii розповіло, хто і в якому разі залишиться без індексації. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Закон України “Про індексацію грошових доходів населення”, відредагований у квітні 2022 року, свідчить, що індексації підлягають доходи населення, які регулярно одержуються в гривнях на території України. Тобто зарплати і пенсії потрапляють до цієї категорії.

Але є нюанси. Якщо, наприклад, пенсіонер ще працює і отримує одночасно зарплату та пенсію, то одразу обидва доходи не індексуються. Насамперед полягає індексація зарплата. Пенсіонер повинен подати до Пенсійного фонду довідку з роботи про розмір своєї зарплати та суму, на яку її індексували.

При цьому, якщо зарплата, яку отримує пенсіонер, вища за прожитковий мінімум (а вона, як правило, вища), то індексують лише ту її частину, яка дорівнює прожитковому мінімуму. Решта заробітку не індексується, і пенсія у такому разі також індексації не підлягає.

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