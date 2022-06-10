В Україні почалися перевірки – у якому випадку можуть зменшити або скасувати пенсії

В Україні почали перевіряти отримувачів соціальних виплат. У якому випадку можуть зменшити або скасувати пенсії

В Україні розпочалися масові перевірки одержувачів соціальних виплат. Пенсії можуть зменшити або взагалі скасувати, якщо будуть виявлені порушення. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Експерти розповіли, як не позбутися грошей. Пенсіонер при призначенні пенсії та соціальних виплат має протягом 10 днів сповістити територіальні органи Пенсійного фонду України про обставини, що впливають на розмір пенсії або припинення її виплати, а також подати відповідну документацію про:

отримання, зміну або позбавлення особливого статусу, що надає право на пільги, надбавки тощо;

навчання на денній формі дітьми, які отримують пенсію через втрату годувальника до досягнення 23-річного віку;

зміну місця проживання;

влаштування на роботу, звільнення, реєстрацію або зняття з обліку як фізичної особи-підприємця;

про виїзд на ПМП за кордон.

Фахівець із питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін назвав часті причини скасування пенсій. Найчастіша з них – коли українець не повідомив про офіційний пристрій на роботу. Пенсії непрацюючих пенсіонерів періодично перераховуються через зростання прожиткового мінімуму чи мінімальну зарплату. А працюючим таких перерахунків не роблять – до звільнення.

Пенсії, виплачені невірно через зловживання пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, можуть стягуватися на підставі рішень органів Пенсійного фонду або судів або повертатися добровільно. Зазвичай щомісяця утримується 20% необхідної суми – до погашення переплати.

Виплата пенсії припиняється, якщо:

її призначили за документами з неправдивими відомостями;

пенсіонер виїхав за кордон (крім періоду воєнного стану);

пенсіонер протягом шести місяців поспіль не отримував пенсії;

отримувач помер:

встановлені махінації пенсіонера, зокрема зі статусом чи стажем.

Як отримати пенсії біженцям, що опинились за кордоном

Воєнний час в Україні – які будуть тарифи, податки, пенсії та інші виплати