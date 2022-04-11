Як отримати пенсії біженцям, що опинились за кордоном

Українцям розповіли, як можуть отримати пенсії біженці, які опинилися за кордоном. Для тих, хто отримував свої виплати через банк, нічого не змінилося. А от громадяни, яким доставляла пенсії Укрпошта, поки що своїх грошей отримувати не зможуть. Однак і для них все-таки є вихід

Як можуть отримати свої пенсії біженці за кордоном, розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Вінницькій області. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Громадяни, яким переказували пенсійні виплати на банківські картки, отримуватимуть їх, як і раніше. Вони можуть вільно витрачати ці гроші за кордоном, розраховуючись ними у супермаркетах. Можна також зняти гроші в одному з місцевих банкоматів – відразу в місцевій валюті.

А ось ті, кому доставляла пенсії Укрпошта, можуть відчувати певні труднощі. Поки вони перебувають за кордоном, їм не зможуть доставити виплати, і гроші акумулюватимуться на їхніх рахунках. Після повернення в Україну вони зможуть отримати одразу всю суму.

Тому пенсіонерам, які мають намір виїжджати за кордон, слід поклопотатися, щоби пенсія до них доходила.

Для цього слід зробити наступні кроки:

відкрити картковий рахунок у відділенні одного з банків, уповноважених на виплату пенсій;

звернутися з документами до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України, де фахівець внесе відповідні зміни до пенсійної справи.

Ніхто, крім самого пенсіонера, цього зробити не зможе. При зверненні до Пенсійного фонду необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, а також довідку з банку, на який перераховуватимуть пенсію.

Крім того, пенсіонер може оформити переадресацію пенсії на картку банку через особистий електронний кабінет на порталі Пенсійного фонду, якщо такий у нього є. Це можна зробити і за кордоном. Але перед цим потрібно все ж таки обзавестися в Україні довідкою з банку, на який пенсіонер має намір переадресувати свої пенсійні виплати.

Як біженцям користуватись своїми платіжними картками за кордоном