У 2023 році бюджетникам зменшать зарплати – Кабмін на 27% скоротить витрати на оплату праці працівникам бюджетного сектору.

Про це йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику в межах нової моніторингової програми МВФ для України, опублікованому на сайті Мінфіну, передає НСН.

Бюджетникам зменшать зарплати

У документі зазначається, що виклики, з якими Україна стикається через війну, примушують уряд приймати важкі політичні рішення.

Необхідність концентрувати видатки на обороні та безпеці вимагає підвищення ефективності видатків і стримування фіскальних ризиків.

Також йдеться про необхідність враховувати потреби фінансування нових категорій витрат, пов’язаних з війною, у тому числі надання соціальної допомоги ВПО та ветеранам війни, відновлення та подолання наслідків російської агресії.

«З огляду на майбутні обмеження прийнято непросте політичне рішення — зменшити витрати на оплату праці працівників бюджетного сектора на 27 відсотків у номінальному вираженні порівняно з 2022 роком», повідомили у Мінфіні.

Досягти скорочення витрат більш ніж на чверть планується як шляхом зменшення заробітної плати окремим категоріям працівників, так і скороченням працівників.

Крім того, уряд також зобов’язався заморозити розміри соціальних виплат. Щоправда, індексацію пенсій усе ж обіцяють провести, але тільки на 5%.

Як розраховуватимуть середню зарплату для оплати лікарняних з 2023 року – нова формула