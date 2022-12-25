У 2023 році бюджетникам зменшать зарплати – Кабмін на 27% скоротить витрати на оплату праці працівникам бюджетного сектору.
Про це йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику в межах нової моніторингової програми МВФ для України, опублікованому на сайті Мінфіну, передає НСН.
Бюджетникам зменшать зарплати
У документі зазначається, що виклики, з якими Україна стикається через війну, примушують уряд приймати важкі політичні рішення.
Необхідність концентрувати видатки на обороні та безпеці вимагає підвищення ефективності видатків і стримування фіскальних ризиків.
Також йдеться про необхідність враховувати потреби фінансування нових категорій витрат, пов’язаних з війною, у тому числі надання соціальної допомоги ВПО та ветеранам війни, відновлення та подолання наслідків російської агресії.
«З огляду на майбутні обмеження прийнято непросте політичне рішення — зменшити витрати на оплату праці працівників бюджетного сектора на 27 відсотків у номінальному вираженні порівняно з 2022 роком»,повідомили у Мінфіні.
Досягти скорочення витрат більш ніж на чверть планується як шляхом зменшення заробітної плати окремим категоріям працівників, так і скороченням працівників.
Крім того, уряд також зобов’язався заморозити розміри соціальних виплат. Щоправда, індексацію пенсій усе ж обіцяють провести, але тільки на 5%.
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