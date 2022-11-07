Деякі працівники бюджетної сфери незабаром отримають доплати – хто саме

З початку війни збільшилося навантаження на деяких працівників бюджетної сфери. Мінсоцпоілитки спільно з ЮНІСЕФ запускають комплексну підтримку однієї з категорій бюджетників – про кого йдеться

Турбота про одиноких літніх людей, сиріт, людей з інвалідністю лягає на плечі соціальних працівників. З початку війни вимушені переселенці також потребують допомогу.

ЮНІСЕФ спільно з Міністерством соціальної політики запускають програму комплексної підтримки соціальних працівників, повідомляє Міністерство соціальної політики України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал.

Деякі працівники бюджетної сфери отримають доплати

Ми розуміємо, що фахівцям, які здійснюють догляд за людьми, не вистачає заробітної плати — це поки не дуже високооплачувана в Україні робота. І ми разом з ЮНІСЕФ запровадимо доплати всім фахівцям соціальної роботи, щоб зробити їхню працю більш престижною, більш затребуваною й збільшити кількість працівників у цих напрямах, бо їх нам справді не вистачає, — наголосила посадовиця.

Наразі в соціальній сфері України працюють близько 250 тисяч людей. На одного соціального працівника припадає до 30 людей, яким потрібна підтримка.

Також планується спростити документування та запровадити цифрові соціальні послуги. Зокрема, ЮНІСЕФ допомагає забезпечити соціальних працівників технічним обладнанням для цифровізації роботи. ЮНІСЕФ закупив 5000 планшетів, що покликані полегшити роботу фахівців із соціальної роботи та спеціалістів служб у справах дітей. Також з початку повномасштабної війни ЮНІСЕФ забезпечив 1000 спеціалістів ноутбуками.

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