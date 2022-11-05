Виплати субсидії в Україні: які суми отримають українці, хто має право на допомогу

Пенсійний фонд повідомив про початок фінансування пільг та виплати субсидії в Україні за перший місяць опалювального сезону. Із держбюджету на це виділено 1,9 млрд гривень

Про це інформує ПФУ у соцмережі Facebook, передає NNS

Які суми субсидій

Зазначається, що сума має покрити передбачені виплати субсидій та пільг, купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива, а також скрапленого газу.

Як даними Міністерства соціальної політики, 2,4 мільйона домогосподарств одержують безповоротну адресну соцдопомогу у вигляді субсидій.

У відомстві запевнили, що коштів, передбачених держбюджетом на поточний рік, достатньо для задоволення потреба в субсидіях та пільгах.

“Бюджетом цього року передбачено 37,9 млрд грн. На 2023 рік ми закладаємо приблизно аналогічні показники, що дозволяє нам забезпечити повноцінне та ритмічне фінансування житлових субсидій”, — розповіли у Міністерстві.

Середній розмір субсидії в Україні — 1,7 тис. – 1,8 тис. грн на місяць.

Хто має право на житлову субсидію

Отримати житлову субсидію за критеріями Міністерства соцполітики можуть родини, у яких плата за житлово-комунальні послуги більша визначеного для них обов’язкового комунального платежу.

Відсоток платежу розраховують за встановленою формулою і залежить він виключно від доходів родини. Визначають середньомісячний сукупний дохід домогосподарства, який ділять на кількість членів домогосподарства.

Встановлюють середньомісячний дохід на одну особу та ділять на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається житлова субсидія.

Що ще треба знати

Українським біженцям, які виїхали через війну за кордон, держава допомагатиме утримувати житло в Україні. Вони також отримають право на житлові субсидії на тривалий час.

Компенсація оплати комунальних послуг за притулок переселенців не вплине на отримання субсидії. Допомогу від держави на оплату ЖКП можна отримати, як і раніше.

Офіційно зареєстровані безробітні теж мають право на державну компенсацію за комунальні послуги на час війни. Субсидії можна буде оформити значно швидше.

Громадяни можуть перевірити, чи призначено субсидію на оплату житлово-комунальних послуг — на сайті Міністерства соціальної політики.

Як українцям дізнатися про розмір субсидії