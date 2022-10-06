Як українцям дізнатися про розмір субсидії

Субсидія призначається не зі стартом опалювального чи неопалювального сезону – береться дохід за два квартали. Українцям пояснили, як дізнатися про розмір субсидії

Розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг усередині соціальних норм та нормативів та обсягом обов’язкового платежу.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Хвиля.

Формула: субсидія = плата за ЖКП у межах норм та нормативів – обов’язковий платіж

Індивідуально для кожної сім’ї:

обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства (сім’ї);

середньомісячний сукупний дохід поділяється на кількість членів домогосподарства та визначається середньомісячний дохід на одну особу;

дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць, встановлений на 1 січня року, з якого призначається субсидія (станом на 1 січня 2022 року вона становила 2 393 гривні);

отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 20% і таким чином визначається відсоток середньомісячного сукупного доходу.

Після цього розраховується розмір обов’язкової частини платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться сукупний середньомісячний дохід сім’ї.

Якщо субсидія призначається:

з початку опалювального сезону: береться до уваги дохід за І – ІІ квартал поточного року (січень – червень);

за неопалюваний: з ІІІ по ІV квартали попереднього календарного року (липень – грудень).

Субсидія призначається не зі стартом опалювального або неопалювального сезону – береться дохід за два квартали, що передують місяцю, що передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії.

Якщо у вас прибутки у вигляді пенсій:

з початку опалювального сезону доходи обліковуються у розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року,

з початку неопалюваного сезону доходи обліковуються у розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року.

якщо субсидія призначається не з початку опалювального та неопалюваного сезону, то обліковується розмір її нарахування за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія.

Розрахунок для переселенців здійснюватиметься через Пенсійний фонд України та податкову у жовтні. Враховуватимуться: доходи переселенців, розміри внесків/платежів, а також цін від постачальників комунальних послуг; тарифи на житлово-комунальні послуги.

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