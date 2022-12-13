У 2023 році почнуть діяти нові правила, за якими розраховуватимуть середню зарплату для оплати лікарняних.

Уряд України ухвалив постанову від 2 грудня 2022 року №1350, якою внесені зміни до постанови від 26 вересня 2001 року №1266 «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням».

Про які нововведення йдеться, розповідає НСН з посиланням LIGA ZAKON.

Відомо, що новим документом виключено з чинного законодавства пункт, котрий зазначав, що середньоденний заробіток не може перевищувати базу нарахування єдиного соціального внеску.

При цьому, мова йде про розрахунок на день, котрий визначається діленням максимальної бази ЄСВ на середньомісячну кількість календарних днів, яка складає 30,44.

Крім того, середня зарплата для виплати лікарняних виплат відтепер розраховуватиметься так: нарахована зарплата за розрахунковий період (12 місяців) ділиться на кількість календарних днів, коли робітник працював, без включення днів, що не відпрацьовані з поважних причин.

При тому, в цій формулі не враховуються календарні дні, не відпрацьовані з поважних причин:

тимчасова непрацездатність,

відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами,

відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку та 6-річного віку за медичним висновком,

відпустка без збереження заробітної плати (новація),

призупинення дії трудового договору у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України (новація).

Є нововведення і для оплати лікарняних сумісників

Так, страхові виплати та оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця здійснюються на підставі виданого в установленому порядку листка непрацездатності. У випадку, коли листок непрацездатності видано у формі документа на папері, лікарняні призначають на підставі його копії, засвідченої підписом керівника і скріпленої печаткою (у разі наявності) за основним місцем роботи. Однак у будь-якому із зазначених випадків суміснику слід надати довідку про середню заробітну плату за основним місцем роботи.

Щодо оплати листків непрацездатності гіг-спеціалістам резидентів Дія Сіті

Будуть діяти наступні правила: сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї), допомоги по вагітності та пологах в розрахунку на місяць, що виплачується працівникам та гіг-спеціалістам резидентів Дія Сіті, не повинна перевищувати розміру заробітної плати (доходу) таких осіб, з якого фактично сплачено страхові внески (ЄСВ). При цьому обчислюється середньоденна сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка є працівником або гіг-спеціалістом резидента Дія Сіті, з якої фактично сплачено страхові внески, у такому ж порядку, як і для інших застрахованих осіб.

Постанова набирає чинності з 1 січня 2023 року.

Джерело: LIGA ZAKON