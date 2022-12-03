Чи можуть не платити зарплату під час війни через форс-мажор

Через російську агресію не всі роботодавці можуть належним чином виконувати обов’язки, передбачені трудовим законодавством. Чи можуть вони не платити зарплату працівникам під час війни через форс-мажор – читайте у матеріалі NNS.

За загальним правилом, форс-мажор є підставою для звільнення від відповідальності за невиконання зобов’язання. Але чи поширюється це правило на виплату зарплати?

Трудове законодавство зобов’язує роботодавців регулярно, не рідше двох разів на місяць, виплачувати працівникам заробітну плату. За порушення встановлених строків виплати заробітної плати на роботодавця може бути накладено штраф, притягнуто до адміністративної чи навіть кримінальної відповідальності.

Проте станом на сьогодні чимало компаній не функціонують через активні бойові дії. Відповідно, такі підприємства не отримують прибутку та часто не мають коштів для виплати зарплати. Однак у такому випадку роботодавець не може вчасно виплатити зарплату не з власної вини, а через об’єктивні, незалежні від нього обставини непереборної сили.

Можливість застосування форс-мажору у трудових відносинах підтверджено постановою Верховного Суду України від 11 листопада 2015 року у справі № 6-2159цс15. У даній справі суд дійшов висновку, що затримка проведення розрахунків по оплаті праці відбулася не з вини роботодавця, а через настання обставин непереборної сили, що підтверджувалось висновком торгово-промислової палати.

При цьому, важливо, що сам по собі факт засвідчення ТПП України форс-мажору автоматично не звільняє роботодавця від відповідальності за невиплату зарплати.

Так, 24 березня 2022 року набрав чинності Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», яким встановлено, що роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання щодо строків оплати праці лише якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили.

Тож у разі перевірки чи виникнення судового спору роботодавцю потрібно буде доводити, що причиною порушення строків виплати зарплати була саме непереборна сила.

Разом з тим, наголошуємо, що форс-мажор звільняє лише від відповідальності за порушення зобов’язання, а не від самого обов’язку виплати зарплати. Тобто, за першої ж нагоди, як тільки підприємство відновить свою діяльність, роботодавець повинен виплатити працівникам усі суми невиплаченої своєчасно зарплати.

Отже, якщо у роботодавця немає об’єктивної можливості вчасно виплачувати працівникам заробітну плату через війну, то такого роботодавця не буде притягнуто за це до відповідальності. При цьому невиплата зарплати не допускається, можливе лише відтермінування її виплати через форс-мажор.

Джерело: golaw.ua