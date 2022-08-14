Українцям пояснили, де треба подати заявку, щоб отримати від 2200 гривень до 1000 доларів від міжнародних організацій.

Про це NNS дізнався на сайті АМУ.

Асоціація міст України надає перелік організацій, які допомагають громадянам України, які опинилися під час війни у ​​складних життєвих умовах.

Грошова допомога від Юнісеф “Спільно”.

Допомога надається сім’ям (в т.ч. прийомним батькам та батькам-вихователям) в Україні, що належать до однієї з двох категорій:

мають троє та більше дітей віком до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років на момент подання заявки;

мають двоє та більше дітей віком до 18 років, з яких хоча б одна дитина з інвалідністю.

Розмір допомоги становить 2200 грн на кожного члена сім’ї, але не більше ніж на п’ять осіб.

Реєстрація: https://register.unicef.org/

Допомога від Агентства ООН у справах біженців

Допомога надається внутрішньопереміщеним особам у Львівській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій областях.

Розмір допомоги складає 2200 грн на кожного члена сім’ї.

Отримати допомогу через представництва УВКБ ООН: https://www.unhcr.org/ua/43231-unhcr-is-launching-a-cash-assistance-programme-for-idps-ru.html

ЄДопомога

Платформа, яка організує надання грошової допомоги від міжнародних організацій жителям України, включаючи тих, хто перебуває на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або активних бойових дій, що знаходяться в зоні.

Реєстрація: https://aid.edopomoga.gov.ua

Перевірка статусу звернень: https://aid.edopomoga.gov.ua/check

Проект $1k Україна

Допомога надається сім’ям, які перебувають у біді. Проект пов’язує сім’ю зі спонсором, який пожертвує гроші безпосередньо на банківський рахунок в Україні. Розмір допомоги складає 1000 доларів США.

Реєстрація: https://airtable.com/shrvfSCquvjgdEJPy

Gate to Ukraine (Ворота в Україну)

Платформа, яка допомагає американцям надавати допомогу українським багатодітним сім’ям, які постраждали внаслідок війни, були змушені переїхати або перебувають на тимчасово окупованих територіях. Розмір допомоги складає 100 $.

Реєстрація: https://gate.org/get-help/

6660 гривень – жителі яких областей можуть отримати гроші ще від однієї міжнародної організації