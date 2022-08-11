Французька організація Acted надасть українським переселенцям фінансову підтримку. Розмір допомоги становить 6660 гривень одним платежем.

Про це NNS повідомляє з посиланням на НВ.

Грошову допомогу надасть Відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації Acted. Це закріплено Меморандумом про взаєморозуміння, який Мінсоцполітики підписало 8 серпня 2022 року під час зустрічі Міністра соціальної політики Оксани Жолнович із заступником директора філії Acted в Україні Френсіс Опперманн.

Хто отримає гроші

Грошова допомога надаватиметься ВПО, які:

проживають на тимчасово окупованих територіях або населених пунктах, які знаходяться у зоні активних бойових дій;

подали заявку на отримання виплат через платформу єДопомога.

Відповідно до положень Меморандуму, підтримкою додатково до державних програм буде охоплено 10000 осіб з-поміж найвразливіших груп з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій.

Як зазначають у Мінсоцполітики, на початковому етапі це будуть мешканці наступних областей:

Харківської;

Донецької;

Херсонської;

Дніпропетровської;

Миколаївської.

Який розмір допомоги

Розмір допомоги становитиме 2220 грн на особу/місяць одноразовою виплатою на три місяці. Тобто загальна сума, що буде виплачена ВПО від Acted, становить 6660 грн.

Як подати заявку

Щоб подати заявку, потрібно заповнити анкету на сайті «єДопомога». Платформа збирає всі заявки на допомогу та на запит міжнародних організацій передає переліки заявників.

Надати відомості про заявника та членів його сім’ї:

ПІБ згідно з ідентифікаційним документом;

РНОКПП (ІПН);

паспорт громадянина України, або ID-картка, або вид на постійне чи тимчасове проживання;

свідоцтво про народження дитини;

адреса зареєстрованого та фактичного місця проживання;

номер телефону;

реквізити банківського рахунку у форматі IBAN (для виплати на картку).

Що таке Acted

Acted – незалежна, приватна та некомерційна французька неурядова організація зі штаб-квартирою в Парижі, заснована у 1994 році. Acted дотримується суворої нейтральності та неупередженості у своїх рішеннях і діє відповідно до принципів недискримінації та прозорості.

За останні два роки Acted розширив свою діяльність на території Харкова, Херсона та регіону Азовського моря.

З 24 лютого 2022 року Acted активізує свою діяльність для підтримки постраждалих людей у гарячих точках в Україні, переміщених осіб та евакуйованих осіб по всій Україні, а також груп біженців у сусідніх країнах Центральної Європи.

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