З 1 січня в Україні автоматично продовжать нарахування деяких соціальних виплат – подробиці

Кабінет міністрів продовжив автоматичне призначення частини соціальних виплат, дія яких сплила під час воєнного стану. Яких категорій громадян це стосується

Це стосується, зокрема, людей та дітей з інвалідністю, а також для дітей позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомляє НСН з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

В Україні автоматично продовжать нарахування низки соціальних виплат

Таким чином, з 1 січня будуть автоматично продовжені такі соціальні виплати та допомоги:

на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,

на дітей, хворих на тяжкі захворювання,

дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів,

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І та ІІ внаслідок психічного розладу;

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Також продовжено до 31 грудня 2023 року перехідний період для виплати щомісячних компенсаційних виплат непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

Як відомо, згідно з постановою уряду від 15 листопада 2022 року № 1320, з 1 січня 2023 року припиняється автоматичне нарахування державних допомог. Відтак людям, які отримують державні допомоги, з нового року необхідно подати відповідні заяви із пакетом документів. Виняток зробили лише для тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях або де ведуться бойові дії.

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