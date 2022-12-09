В Україні хочуть скасувати виплату лікарняних. Працівникам, які тимчасово втратили працездатність, компенсуватимуть лікарняні за рахунок додаткових оплачуваних днів відпустки.

Кабінет міністрів доручив Міністерству економіки разом з Мінсоцполітики та іншим органам влади до 1 лютого 2023 року опрацювати питання надання роботодавцем оплачуваної додаткової відпустки у разі тимчасової непрацездатності працівника замість виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Як передає ННС, про це йдеться у відповіді Міністерства соціальної політики на запит «Судово-юридичної газети».

У Міністерстві нагадали, що 1 січня 2023 року набуває чинності ухвалений парламентом законопроєкт №3663 про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. Тобто Фонд соціального страхування, з якого виплачують працівникам лікарняні, припинить своє існування, натомість цю функцію виконуватиме Пенсійний фонд України.

«Одним з пунктів Плану реалізації Закону No 2620 (законопроєкт №3663) доручено Мінекономіки як головному органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу, разом з Мінсоцполітики та іншими зацікавленими органами влади до 1 лютого 2023 року опрацювати питання надання роботодавцем оплачуваних днів додаткової відпустки у разі тимчасової непрацездатності працівника замість виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності», зазначається у відповіді.

У Мінсоцполітики додали, що наразі не опрацьовуються пропозиції щодо повного скасування виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, збільшення строку оплати днів непрацездатності роботодавцями або обмеження тривалості оплачуваної відпустки за рахунок роботодавця замість виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Також не передбачені Планом реалізації закону і не обговорюються ініціативи щодо стимулювання медичного страхування за рахунок працівників.

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