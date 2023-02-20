В Україні відновили реєстрацію на виплати від ООН. Українці, які постраждали внаслідок воєнних дій, знову можуть отримати грошову допомогу 6600 гривень на людину.

Про це повідомляє фонд «Право на захист», передає НСН.

Претендувати на фінансову допомогу українці можуть при дотриманні трьох умов.

УВКБ ООН проводить збір даних для надання допомоги, у тому числі грошової, людям, які постраждали внаслідок воєнних дій, з метою допомогти їм задовольнити свої нагальні потреби, зокрема, на тимчасове житло, харчування та предмети особистої гігієни, говориться на сторінці організації.

«Щоб допомога надавалася тим, хто її більше потребує, УВКБ ООН в Україні застосовуватиме критерії вразливості, спрямовані на тих, кому допомога необхідна для задоволення першочергових потреб», зазначають у фонді.

Із 9 січня реєстрацію на виплати відновили у 10 регіонах України. Грошова допомога від УВКБ ООН – це виплата в 2220 гривень на члена сім’ї упродовж 3 місяців. Тобто людина отримає 6600 гривень за три місяці, а родина із 3 осіб – 19800 грн.

Хто може претендувати на виплати від ООН

До пунктів збору даних можуть звертатися родини у разі виконання трьох умов, наголошують на сторінці фонду.

Перша умова:

не отримували раніше допомогу від міжнародних організацій;

мають дохід, менший за 5400 грн на особу.

Друга умова – належати до однієї з таких категорій:

переселенці, які перемістилися після 24 лютого 2022 року;

особи, що не переміщувалися після 24 лютого 2022 року, але постраждали від воєнних дій у таких областях: Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська (перелік може бути доповнений);

люди, які через воєнні дії були вимушені залишити свої домівки, але повернулися до постійного місця проживання (в тому числі, і з-за кордону).

Третя умова – люди із зазначених категорій повинні відповідати хоча б одному критерію вразливості:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна самотня/ кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією або декількома особами з особливими потребами. А саме ті, що мають: інвалідність, хронічні захворювання;

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Чи буде допомога, якщо людина не відповідає критеріям вразливості

«Якщо ви визначили, що не підпадаєте під критерії грошової допомоги, але потребуєте юридичної допомоги, психологічної підтримки чи контактів гуманітарних організації – ви можете звернутися на локацію. Наші спеціалісти нададуть консультацію або зареєструють ваш запит, після чого з вами зв’яжеться профільний співробітник», зазначають в організації.

Якщо родина відповідає критеріям надання грошової допомоги, її запрошують завітати на одну з локацій надання допомоги ВПО. Там зустрічають волонтери, які допомагають перевірити та зібрати всі необхідні документи для подальшої реєстрації.

Адреси пунктів збору даних в різних регіонах України можна подивитися на сайті “Право на захист“.

Ще новини України: