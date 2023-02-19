Допомога при народженні дитини українцям за кордоном – як отримати

У Мінреінтеграції розповіли, як виплачуватиметься допомога при народженні дитини українцям, які народили дитину в евакуації за кордоном

Українці зможуть отримати допомогу при народженні дитини за кордоном.

Про це повідомляє НСН дізнався з повідомлення з посиланням на сайт Міністерства реінтеграції.

Як виплачується допомога при народженні дитини українцям за кордоном

Щоб отримати допомогу при народженні дитини, батьки мають особисто звернутися до органів соціального захисту. Проте під час перебування у іншій країні це буває важко зробити.

Тож влада розробила законопроєкт, який надає можливість дорослим отримати гроші за спрощеною системою. Для цього потрібно надіслати:

заяву на отримання допомоги;

документи дитини, які видали у іншій країні.

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