5 /5
Based on 5 ratings
4
Світ
Тег:
4

Допомога при народженні дитини українцям за кордоном – як отримати

Дата 🕑 < 1 хв.
Допомога при народженні дитини українцям за кордоном - як отримати

У Мінреінтеграції розповіли, як виплачуватиметься допомога при народженні дитини українцям, які народили дитину в евакуації за кордоном

Українці зможуть отримати допомогу при народженні дитини за кордоном.

Про це повідомляє НСН дізнався з повідомлення  з посиланням на сайт Міністерства реінтеграції.

Як виплачується допомога при народженні дитини українцям за кордоном

Допомога при народженні дитини українцям за кордоном - як отримати

Щоб отримати допомогу при народженні дитини, батьки мають особисто звернутися до органів соціального захисту. Проте під час перебування у іншій країні це буває важко зробити.

Тож влада розробила законопроєкт, який надає можливість дорослим отримати гроші за спрощеною системою. Для цього потрібно надіслати:

  • заяву на отримання допомоги;
  • документи дитини, які видали у іншій країні.

Новини України:

На яку допомогу при народженні дитини мають право українки у Польщі

Грошова допомога від Карітас Україна — як отримати виплати 6600 гривень

To Top
Ще новини ⬇