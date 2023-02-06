На яку допомогу при народженні дитини мають право українки у Польщі

З початку війни багато українців виїхали до інших країн. Яку допомогу при народженні дитини можуть отримувати українські біженці у Польщі

Громадяни інших країн, які мають законне право на проживання в ЄС, можуть мати право на різні соціальні виплати, включно з відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами, батьківством, субсидіями для догляду за дитиною та податковими пільгами.

Про це розповідає НСН

Яку допомогу при народженні дитини можна отримати у Польщі

Так, українки, які мають легальний статус у Польщі, наприклад, тимчасовий захист, і які народили дитину в цій країні, мають право на такі соціальні допомоги:

Медичне обслуговування: Доступ до допологового і післяпологового догляду, а також доступ до педіатричної допомоги для дитини може бути наданий через Національний фонд охорони здоров’я.

Грошові допомоги: Фінансова підтримка для задоволення основних потреб, як-от харчування та житло, може бути доступна через такі програми, як “Фонд підтримки сім’ї”.

Послуги з догляду за дітьми: Доступ до установ з догляду за дітьми, включно з дошкільними програмами, може надаватися державою або приватними організаціями.

Освіта: Доступ до безкоштовної початкової та середньої освіти для дитини.

Інтеграційні послуги: Доступ до мовних курсів і програм професійної підготовки, що допомагають біженцям інтегруватися в польське суспільство.

Увага: Конкретні деталі цих пільг можуть варіюватися залежно від правового статусу людини, тривалості перебування в Польщі та інших чинників. Важливо уточнювати актуальну інформацію в місцевих органах влади або організаціях.

Джерело

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