Як оформити соціальний догляд за родичем в умовах евакуації – Мінсоцполітики

Родичі, евакуюючись на безпечну територію, можуть оформити соціальний догляд за родичем, якого вивезли у тилову область

Про це повідомляє НСН з посиланням на Мінсоцполітики.

“І послугу стаціонарного догляду, й будь-яку іншу соціальну послугу у період воєнного стану можна отримати за місцем звернення, незалежно від зареєстрованого чи задекларованого місця проживання”, – йдеться в повідомленні.

Як оформити соціальний догляд за родичем в умовах евакуації

Зокрема, спрощений механізм надання соціальних послуг екстрено розроблений Мінсоцполітики, діє з квітня.

“В умовах воєнного часу все вирішується протягом однієї доби. Евакуйовану з небезпечної території людину, яка втратила уміння до самообслуговування, приймуть на догляд в соціальний заклад лише за її заявою чи заявою людини, яка її супроводжує”, – кажуть в відомстві.

Оформлення медичної картки, переведення пенсії, отримання довідки про доходи, відновлення документів, що посвідчують особу, тепер покладено на надавача соціальних послуг, якщо місцеві органи влади делегували йому такі повноваження.

“Головне в кризовій ситуації – якомога швидше розпочати надання допомоги, щоб людина у найкоротший термін отримала дах над головою, одяг, харчування, транспортні, консультаційні послуги, психологічну підтримку, догляд”, – додали в Мінсоцполітики.

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