Як оформити пенсію в Україні після роботи в Польщі: список документів

Після роботи в Польщі українці можуть оформити пенсію у рідній країні. Для цього потрібно написати заяву і зібрати відповідний пакет документів, передає НСН.

У 2012 році уряди України та Польщі уклали угоду про соціальне забезпечення, щоб українці отримували пенсії, зароблені в обох країнах. Пенсія від Польщі передбачена для тих українців, які працювали у цій країні та сплачували соціальні внески.

Українці можуть отримувати пенсії за періоди роботи в обох країнах. В такому випадку, частина пенсії буде розрахована в Україні, її виплачуватиме український Пенсійний фонд. Якщо громадянин України пропрацює хоча б місяць у Польщі, то матиме право також і на польську пенсію за цей період.

Для отримання пенсії в Польщі треба мати необхідний стаж (20 років для жінок та 25 років для чоловіків) і досягти пенсійного віку – 60 і 65 років відповідно. Також – останнє місце роботи має бути на території Польщі. Для оформлення пенсії в Україні має бути вік від 60 років, стаж – від 15 років.

При оформленні пенсії у Польщі розраховується сума допомоги, яку отримав би пенсіонер за весь страховий стаж, набутий у Польщі. При оформленні пенсії в Україні – навпаки, розраховується розмір пенсії так, наче людина все життя працювала тут. Потім віднімають стаж роботи в Польщі.

Український пенсійний фонд виплачуватиме пенсію за стаж, набутий в Україні, а польський пенсійний фонд – за час офіційної роботи в Польщі. При цьому достатньо звернутися для оформлення пенсії лише в одній з двох країн.

Як оформити пенсію в Україні після роботи в Польщі: перелік необхідних документів

Громадяни, які хочуть оформити в Україні пенсії за період роботи на території Польщі, мають звернутись до територіального управління Пенсійного фонду за місцем свого проживання та заповнити відповідний бланк-заяву. А саме:

UA–PL 8 – заяву про призначення польської пенсії по віку або по інвалідності; UA-PL 9 – заяву про призначення польської пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Зразки бланків про призначення польської пенсії можна отримати у територіальному органі Пенсійного фонду України за місцем проживання, а також – на сайті ПФУ. При заповненні бланків треба обов’язково вказати:

Обліковий номер PESEL;

Серію і номер посвідчення особи або паспорту;

ІПН.

До заяв про призначення польської пенсії треба додати:

Документи про періоди роботи на території Польщі (довідка про працевлаштування, військовий квиток, страхове свідоцтво, довідка з навчального закладу, що підтверджує отримання вищої освіти); Довідку банку з підтвердженням вказаного в бланку заяви номера банківського рахунку; Інші документи, необхідні для встановлення права на отримання польської пенсії.

Документи, необхідні для призначення конкретного виду пенсії, викладені в «Примітках» до форм заяв. Ці документи необхідно подати в оригіналі або їх копії. Копії документів можна завірити у територіальному органі Пенсійного фонду України за місцем проживання (або нотаріусом чи консулом РП).

Якщо людина подає заяву лише на отримання виплат виключно за страхові періоди в Польщі, вона може це зробити за посередництва ПФУ за місцем проживання або безпосередньо до відповідної польської установи ZUS чи KRUS.

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