Як багатодітним батькам достроково оформити пенсію під час війни: перелік документів

В Мінреінтеграції розповіли, як багатодітним батькам достроково оформити пенсію під час війни. Вони мають право достроково вийти на пенсію, передає НСН.

«Жінки, які народили п’ятьох або більше дітей, мають право достроково вийти на пенсію у 50 років за умови наявності 15 років страхового стажу», йдеться в повідомленні Мінреінтеграції

Як багатодітним батькам достроково оформити пенсію: перелік документів

Документ, що посвідчує особу;

Документ, що засвідчує набутий страховий стаж;

Свідоцтва про народження дітей чи їхні паспорти.

Заяву про призначення дострокової пенсії можна подати до органу Пенсійного фонду в термін не раніше, ніж за один місяць до виповнення пенсійного віку (50-річчя для жінок) і бажано не пізніше трьох місяців з дня досягнення цього віку. Якщо заява була подана своєчасно, виплати надходитимуть з дня 50-річчя.

«Багатодітний батько має право на отримання дострокової пенсії за умови, якщо мати не скористалася своїм правом або у разі її відсутності. Зауважимо, що багатодітний батько має право вийти на пенсію у 55 років за наявності 20 років страхового стажу», додали у відомстві.

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