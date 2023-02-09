Достроковий вихід на пенсію – 5 умов, які потрібно виконати

З минулого року українці мають право на достроковий вихід на пенсію. Які 5 умов потрібно виконати, щоб вийти на пенсію за віком достроково

У 2015 році було скасовано норму про достроковий вихід на пенсію. Але у лютому 2023 року було ухвалено Закон, який повертає право громадян на достроковий вихід на пенсію за віком. Набрав чинності цей Закон 30 квітня. З 30 квітня 2022 року українці можуть вийти на пенсію за віком достроково. Але, щоб скористатися правом дострокового виходу на пенсію, потрібно дотриматись кількох важливих умов.

Про це розповідає НСН

5 умов для дострокової пенсії

1 умова. На день звільнення з роботи людині має залишатися не більше як півтора року до досягнення пенсійного віку (60 років, визначено ст. 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”).

2 умова. Обов’язковою умовою призначення такої пенсії є наявність страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі. Для чоловіків це 35 років, для жінок – 30.

3 умова. Звільнення має відбуватися з ініціативи роботодавця, виходячи із змін умов праці.

4 умова. Новація передбачена лише для осіб, трудовий договір з якими розірваний у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скорочення чисельності чи штату працівників.

5 умова. Людина повинна зареєструватися в державній службі зайнятості, при цьому повинна бути придатна для неї робота. Зверніть увагу, що без необхідності реєстрації у державній службі зайнятості право дострокового виходу на пенсію надано особам, звільненим з ініціативи роботодавця з невідповідності працівника посади за станом здоров’я.

І ще один не менш важливий нюанс, якщо пенсіонер працюватиме у період досягнення пенсійного віку, дострокова пенсія не виплачуватиметься.

Чи змінюватиметься вимога до стажу для жінок?

За наявності права виходу на пенсію достроково за віком вимога страхового стажу безпосередньо залежатиме від року виходу на пенсію. За наявності стажу 30 років, українки зможуть вийти достроково на пенсію лише в період з 1 січня по 31 грудня 2023 року, оскільки з 2024 року вони мають право на пенсію у 60 років за наявності не менше ніж 31 рік страхового стажу. Поступово кількість необхідного стажу збільшуватиметься і у 2028 році досягне 35 років.

Джерело

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