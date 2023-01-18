В Україні змінилась головна вимога для виходу на пенсію – про що потрібно знати

В Україні з 2023 року змінилася головна умова для виходу на пенсію. Йдеться про страховий стаж. Тепер для того, щоби стати пенсіонерами у 60 років, українцям знадобиться мати більше страхового стажу, ніж потрібно було ще минулого року.

Загальний пенсійний вік, як і раніше, становить 60 років. Але щоб піти на заслужений відпочинок у цьому віці, до його настання потрібно накопичити щонайменше 30 років стажу, передає НСН.

Крім того, стаж для виходу на пенсію у 60 років продовжить поступово підвищуватися, і до 2028 року становитиме вже 35 років. “Розклад” підвищення вимог до стажу виглядає так:

2023 – від 30 років;

2024 – від 31 року;

2025 – від 32 років;

2026 – від 33 років;

2027 – від 34 років;

2028 – від 35 років.

Вимоги до виходу на пенсію: що робити, коли не вистачає стажу

Під час повномасштабного вторгнення РФ багато українців втратили роботу лише за кілька місяців до отримання необхідної кількості страхового стажу. Влаштуватися на нову роботу у цій ситуації виходить не завжди.

Як пояснила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, у такій ситуації можна діяти трьома шляхами:

стати на облік у службі зайнятості, цей час вважатиметься стажем; якщо при цьому виконувати громадські роботи, це також зараховуватиметься до стажу;

якщо до пенсії не вистачає не більше ніж 1,5 року (18 місяців), можна стати пенсіонером достроково, але тоді сама пенсія може виявитися нижчою;

укласти договір із Пенсійним фондом та доплатити за місяці, яких не вистачає до виходу на пенсію (1 рік стажу зараз коштує 34 320 грн).

Джерело: Обозреватель

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