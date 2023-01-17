Щорічно в Україні проводиться індексація пенсій. Відповідно до закону, перерахунок виплат відбувається в березні. Однак цьогоріч індексацію можуть скасувати.

Втім, остаточного рішення щодо індексації пенсійних виплат у 2023 році ще немає, передає НСН.

Чому індексація пенсій опинилася під загрозою, попри обіцянки чиновників, розповідає “Соціальна платформа”.

Отже, щороку 1 березня має проводитись індексація пенсії. Така норма записана в статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. При цьому щороку розмір індексації пенсії різний.

Індексація пенсій: як визначають відсоток

Відсоток індексації пенсії, відповідно до закону, містить у собі два складники. Перший – це половина величини інфляції у країні за минулий рік. Другий – половина від приросту середньої зарплати за останні роки. Таким чином, цьогоріч індексацію пенсій мали провести на такий відсоток: (30% інфляції + 14% приросту середньої зарплати) × 0,5 = 22%.

Але ще восени минулого року, коли розроблявся проект бюджету на 2023 рік, українців попередили: на стільки відсотків пенсію не проіндексують. У ліпшому випадку індексація становитиме 5%. Принаймні, так обіцяли і глава Мінсоцполітики Оксана Жолнович, і інші високопоставлені чиновники.

Однак можливо, що індексації зовсім не буде. Зокрема, заступник голови комітету ВРУ з питань соціальної політики Михайло Цимбалюк каже, що в бюджеті наразі немає грошей на індексацію пенсій – навіть таку, 5-відсоткову. Водночас у владі це питання дискутують, але спільного знаменника поки що не дійшли. Але сам Цимбалюк упевнений, що зрештою питання щодо індексації пенсій буде вирішено позитивно.

Втім, якщо проштудіювати прикінцеві положення закону “Про Державний бюджет України на 2023 рік”, то з’ясується, що дія тієї самої 42-ї статті, якою передбачається індексація пенсії, частково призупинена. Тобто не виключено, що індексації, таки, цьогоріч не буде.

Звісно, що на такі кроки уряд через те, що в країні катастрофічно бракує коштів на покриття бюджетних потреб. Через це в Україні цьогоріч не передбачена індексація зарплат, проводиться верифікація і скорочення отримувачів соціальної допомоги, а також гальмується індексація пенсій.

Чи буде індексація зарплат та інших виплат у 2023 році