В Україні пропонують скасувати індексацію зарплат: як це вплине на заробітки громадян

В Україні пропонують скасувати індексацію зарплат, яку проводять через зростання інфляції. При цьому індексацію студентських стипендій та пенсій громадян хочуть зберегти

Такі положення містить проект нового закону “Про працю”, який уряд передав на погодження до Державної регуляторної служби. Цим проектом закону пропонують виключити деякі норми, які містяться у законі “Про індексацію грошових доходів населення”.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Зокрема, пропонують вилучити із чинного закону такі пункти:

четвертий абзац частини першої статті 2;

з першої по третю частину статті 5;

статтю 10.

Якщо ці зміни будуть прийняті, то індексацію зарплат, незважаючи на величезну інфляцію, яка з’їдає доходи громадян, буде припинено. Проте індексацію стипендій і пенсій хочуть зберегти.

При цьому Мінфін вимагає заморозити мінімальну зарплату і не підвищувати її наступного року. Нагадаємо, що з 1 жовтня 2022 року мінімалка зросла на 200 гривень і стала 6700 гривень.

Що з індексацією зарплат зараз?

Поки зміни до закону “Про індексацію грошових доходів населення” не внесено, зарплати українців підлягають індексації. Індексацію заробленого здійснюють у тому випадку, якщо споживчі ціни зросли більш ніж на 3%. Нинішнього року прогнозована інфляція перевищить 30%, наступного року очікується приблизно такий самий рівень інфляції. Але при цьому зарплати громадян залишать без змін.

Втім, у приватному секторі економіки і зараз, і за попередніх часів далеко не всі роботодавці дотримувалися букви закону, і далеко не всі індексували зарплати. По суті, неухильно це виконувалося лише в бюджетному секторі. Тому завдяки індексації зарплати бюджетників регулярно оновлювалися.

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