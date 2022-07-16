Реальний розмір пенсії в Україні, яку отримує більшість громадян

Середній розмір пенсії в Україні станом на 1 липня становить 4 437 гривень. Однак більшість українців отримують не вище 3000. А загалом за півроку пенсії українців в середньому виросли майже на 446 гривень, що становить приріст в 11,2% порівняно з минулорічними виплатами

Така статистика з’явилась у Facebook Пенсійного фонду України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

При цьому більше зростання пенсій спостерігалось у першому кварталі, що й не дивно. Адже саме в першому кварталі, у березні, відбулась масштабна індексація пенсій громадян. У другому кварталі також було декілька підвищень пенсії, але вони виявились не такими відчутними. Зокрема, була перерахована пенсія 2,7 млн працюючих пенсіонерів, а також підвищили виплати тим, хто отримує максимальну та мінімальну пенсію. Однак після цих підвищень середня пенсія за другий квартал зросла лише на 67 гривень.

При цьому більшість із 10,8 млн українських пенсіонерів отримують виплати від 2000 до 3000 гривень. Їхня питома вага у загальній кількості отримувачів пенсій становить майже 43%. Порівняно з минулим роком чисельність українців, які отримують саме такі пенсії зросла. Їх побільшало за рахунок зменшення кількості людей, що отримують менше за 2000 гривен. Таких в Україні залишилось менше 1%. Адже тепер, коли прожитковий мінімум громадян непрацездатного віку перетнув дві тисячі гривень, В Україні не може бути трудових пенсій, менших за 2 тисячі.

Трохи більше 20% українців мають пенсію в розмірі від 3000 до 4000 гривень. Порівняно з минулим роком їх стало майже на 1% більше. Виплати від 4000 до 5000 отримують понад 11% українських пенсіонерів, а від 5 до 10 тисяч – 18,5%.

Зросла також питома частка пенсіонерів, які отримують пенсію понад 10 тисяч гривень. Якщо торік їх було менше 4% від загальної чисельності, то цьогоріч їхня питома вага сягнула понад 6,5%.

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