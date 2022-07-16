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Реальний розмір пенсії в Україні, яку отримує більшість громадян

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Середній розмір пенсії в Україні станом на 1 липня становить 4 437 гривень. Однак більшість українців отримують не вище 3000. А загалом за півроку пенсії українців в середньому виросли майже на 446 гривень, що становить приріст в 11,2% порівняно з минулорічними виплатами

Така статистика з’явилась у Facebook Пенсійного фонду України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

При цьому більше зростання пенсій спостерігалось у першому кварталі, що й не дивно. Адже саме в першому кварталі, у березні, відбулась масштабна індексація пенсій громадян. У другому кварталі також було декілька підвищень пенсії, але вони виявились не такими відчутними. Зокрема, була перерахована пенсія 2,7 млн працюючих пенсіонерів, а також підвищили виплати тим, хто отримує максимальну та мінімальну пенсію. Однак після цих підвищень середня пенсія за другий квартал зросла лише на 67 гривень.

Реальний розмір пенсії в Україні, яку отримує більшість громадян

При цьому більшість із 10,8 млн українських пенсіонерів отримують виплати від 2000 до 3000 гривень. Їхня питома вага у загальній кількості отримувачів пенсій становить майже 43%. Порівняно з минулим роком чисельність українців, які отримують саме такі пенсії зросла. Їх побільшало за рахунок зменшення кількості людей, що отримують менше за 2000 гривен. Таких в Україні залишилось менше 1%. Адже тепер, коли прожитковий мінімум громадян непрацездатного віку перетнув дві тисячі гривень, В Україні не може бути трудових пенсій, менших за 2 тисячі.

Трохи більше 20% українців мають пенсію в розмірі від 3000 до 4000 гривень. Порівняно з минулим роком їх стало майже на 1% більше. Виплати від 4000 до 5000 отримують понад 11% українських пенсіонерів, а від 5 до 10 тисяч – 18,5%.

Зросла також питома частка пенсіонерів, які отримують пенсію понад 10 тисяч гривень. Якщо торік їх було менше 4% від загальної чисельності, то цьогоріч їхня питома вага сягнула понад 6,5%.

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