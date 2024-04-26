Кабмін продовжив пільговий тариф на електроенергію для населення – скільки діятиме

В Україні продовжено пільговий тариф на електроенергію для населення. Стало відомо, на який термін

Дію пільгової ціни на світло продовжено до 31 травня. Попередній термін закінчується 30 квітня.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмиголя, в енергосистемі попри ремонти 24/7, зберігається значний дефіцит.

Також він повідомив, що встановлюються міні-ТЕЦ в різних містах, посилюється енергосистема через її децентралізацію, але відновити все швидко неможливо. Денис Шмигаль закликав українців ощадливо використовувати електроенергію.

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Підвищення тарифів в Україні та обстріли енергоінфраструктури

На початку весни окупанти посилили свої атаки на енергетичну систему України. Було пошкоджено Зміївську ТЕС та знищено Трипільську ТЕС. Також виникли проблеми з постачанням енергетики в низку областей. На постачання електроенергії вплинули і атаки росії минулого року..

У зв’язку з цим, у 2023 році було запроваджено мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Однак він не стосувався електроенергії та холодної води.

Пільговий тариф на електроенергію діє до 30 квітня 2024 року. З наближенням цієї дати у владі почали ширитись чутки щодо того, чи зростуть тарифи на світло.

Зокрема, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив про можливе підвищення тарифіу на електроенергію для населення. За його словами, уряд вивчає різні варіанти фінансування ремонту енергооб’єктів, які були пошкоджені.

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