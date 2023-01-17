Деяких українців можуть позбавити пенсії з втрати годувальника – роз’яснення юристів

Деяких молодих українців можуть позбавити пенсії з втрати годувальника. Зокрема, виплату заберуть у студентів очної форми навчання, якщо вони переведуться на заочну

Такі правила прописані у законі “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб”. Як роз’яснили юристи спеціалізованого видання, стаття 30 цього закону передбачає, що студентам-сиротам на заочному навчанні пенсія за втратою годувальника не призначається.

Про це розповідає НСН

“Під час навчання за заочною формою пенсію у разі втрати годувальника студентам не виплачують”, – йдеться в повідомленні.

Також пенсію за втратою годувальника забирають у людей віком від 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Кого з українців можуть позбавити пенсії з втрати годувальника

Загалом право на отримання пенсії зі втрати годувальника мають вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі та стажери, які навчаються на денній формі:

у загальноосвітніх навчальних закладах;

у професійно-технічних закладах;

у вищих навчальних закладах.

Після закінчення навчання ці категорії позбавляються пенсії. Це відбувається навіть якщо навчання завершилося раніше, ніж отримувачу виповнилося 23 роки.

Слід також враховувати, що дітям пенсія у зв’язку зі втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника. Крім того, усиновлені діти, пасинки та падчерки мають право на пенсію нарівні з рідними дітьми, якщо вони не отримували аліментів від своїх батьків.

Загалом пенсія за втратою годувальника для кожного непрацездатного члена його сім’ї має бути не меншою за 4 186 грн. Це два прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

Джерело

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