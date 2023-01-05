В Україні зміниться розмір аліментів – яка буде сума виплат у 2023 році

В Україні перерахують прожитковий мінімум, відповідно зміниться розмір аліментів. Яка буде сума виплат на дитину

За несплату аліментів одного з батьків можуть не випустити за кордон чи обмежити свободу.

Розмір аліментів в Україні залежить від прожиткового мінімуму і не може бути меншим, ніж 50% від нього. У 2023 році перерахують прожитковий мінімум, а отже зміниться і розмір аліментів.

Про це йдеться у Законі України «Про державний бюджет України на 2023 рік», інформує НСН

Ще один фактор, який впливає на розмір аліментів, — дохід платника. Якщо він достатній чи високий, то й сума аліментів буде більшою за мінімальну.

Який розмір аліментів буде у 2023 році

Мінімальні виплати призначаються у разі, якщо в одного з батьків, який сплачує аліменти, є мінімальний дохід. У 2023 році розмір аліментів за віком дитини буде таким:

дітям до 6 років – 1136 грн.;

дітям віком від 6 до 18 років – 1416 грн;

дітям віком від 18 – 23 років – 1342 грн.

Зазначається, що рекомендовані виплати у 2023 році на 100% залежать від прожиткового мінімуму. Якщо платник аліментів має достатній дохід, то сума аліментів збільшиться відповідно до віку дитини:

дітям до 6 років – 2272 грн;

дітям віком від 6 до 18 років – 2833 грн;

дітям від 18 до 23 років (якщо вони навчаються на стаціонарі) – 2684 грн.

Покарання за несплату аліментів

Відповідно до Закону України “Про виконавче провадження”, з урахуванням Сімейного кодексу України, неплатнику аліментів може загрожувати як цивільна, так і кримінальна відповідальність.

Під кримінальною відповідальністю мається на увазі домашній арешт, громадські роботи чи обмеження волі терміном до 2 років.

А адміністративна відповідальність настає у вигляді суспільно корисних робіт, обмеження права виїзду за кордон, керування автомобілем, користування зброєю та полюванням.

Який розмір прожиткового мінімуму буде у 2023 році і як зміняться соціальні виплати