Залужний підтримав закон про підсилення відповідальності для військових: що думають захисники

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтримав закон, який передбачає підсилення відповідальності для українських військових за різні протиправні дії. Цей закон вже схвалили у Верховній Раді. Він викликав бурхливу реакцію у суспільстві. Військові, волонтери та інші громадяни масово виступають проти. Про що саме йдеться, НСН розповість нижче.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтримав проголосований у Верховній Раді законопроєкт № 8271 і закликав президента підписати документ.

Про це Залужний повідомив у своєму Telegram.

Головнокомандувач української армії пояснив, що його думка чітко віддзеркалює позицію командирів угруповань та військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань.

“Я підтримую відповідні зміни до законодавства, ухвалені Верховною Радою України, і прошу Президента підписати закон”, – сказав Залужний.

Таким чином він повністю підтримав законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за такі дії військових:

самовільне залишення військової частини чи місця служби;

дезертирство;

самовільне залишення поля бою або відмову діяти зброєю;

непокору і невиконання бойових наказів.

Чому Залужний підтримав закон – роз’яснення головнокомандувача

Головнокомандувач ЗСУ пояснює, що армія тримається на дисципліні. А чинні норми законодавства не забезпечують її на потрібному рівні.

Залужний також назвав несправедливим те, що зараз “відмовники” можуть сплатити штраф, розмір якого становить до десяти відсотків бойових виплат, або отримати покарання з випробуванням.

“Більше того і це ключове, оголені ділянки фронту змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрат особового складу, територій та мирних людей на них. Часто втрачені позиції доводиться відновлювати штурмовими діями дуже дорогою ціною. Так не повинно бути”, – зазначив Залужний.

Він додав, що в умовах війни потрібні швидкі дієві рішення. Тому, на думку генерала, цей законопроєкт потрібно підтримати.

Водночас, Залужний запевняє, що ухвалення цього документу не призведе до посилення безкарності командирів.

“Ні, командири так само несуть повну юридичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність. І я повністю довіряю своїм підлеглим”, – сказав Головнокомандувач ЗСУ.

Він закликав українців поставити крапку в цій дискусії.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт № 8271 фактично пропонує внести зміни до Кримінального кодексу України і посилити покарання для військових. Вони ризикують отримати від трьох до 12 років тюрьми за непокору, невиконання наказу, погрозу або насильство щодо начальника, самовільне залишення частини або місця служби, дезертирство, самовільне залишення поля бою під час бойової задачі або відмові під час бою діяти зброєю.

Крім того, документ пропонує надати повноваження Військовій службі правопорядку у ЗСУ перевіряти військових під час проходження зборів на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння з використанням технічних засобів та тестів.

Рух ЧЕСНО повідомив, що законопроєкт суттєво обмежує право українських військових на судовий захист.

Реакція військових

Військові масово виступають проти законопроєкту, побачивши у ньому дискримінацію військовослужбовців як «класу». Свою позицію з даного приводу висловив, зокрема, молодший сержант ЗСУ, екс-лідер партії «Демократична сокира», відомий активіст Юрій Гудименко.

Він написав у своєму Фейсбуці:

«Я, молодший сержант ЗСУ, вимагаю в Президента України накласти вето на законопроєкт № 8271.

Я не розумію, як у воюючій країні може бути прийнятий закон, який дискримінує військовослужбовців. А мова іде саме про дискримінацію. Законопроєкт порушує конституційну норму про рівність усіх громадян перед обличчям правосуддя. Законопроєкт забирає у військового право на пом‘якшувальні обставини, законопроєкт забирає у військового право на індивідуальність покарання, законопроєкт фактично забирає у військового право на захист.

Це і є дискримінація. Це не додасть дисципліни. Це не додасть справедливості. Це не додасть боєздатності. Це тільки забере. Це нашкодить.

Збройні Сили України — це не звір, якого треба приборкати. Збройні Сили України — це люди. Вони живі. Але живуть вони в пеклі.

З людьми треба розмовляти. Особливо з людьми в пеклі. А прийняття закону про посилення покарань у рекордно короткі строки демотивує цих людей. І їм байдуже, що це підтримали в усіх фракціях парламенту, повірте. Їм боляче від самої думки про те, що їх — нас! — виводять у центр уваги як окремий, небезпечний вид тварин, для яких не діють поняття «правосуддя», «захист» і «милосердя».

Цей законопроєкт має бути ветований. Не відкладений, а ветований. У найкоротші терміни.

Ви просто не розумієте, яку помилку ви робите.

Юрій Гудименко, командир саперного відділення, до 24.02.2022 лідер Демократичної Сокири»

15 грудня на сайті президента з’явилася петиція з проханням до Володимира Зеленського ветувати законопроєкт. Необхідні 25 000 підписів вона набрала за добу. Тепер Зеленський повинен відповісти на петицію.