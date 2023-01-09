Деякі українці мають право на пільгову пенсію – хто саме і який стаж для цього потрібен

В Україні деякі громадяни мають право на пільгову пенсію. Хто може на неї розраховувати і який стаж для цього потрібно мати

В Україні медики, які мають певний стаж, можуть розраховувати на пільгові пенсійні виплати. Про це розповідає НСН

Який стаж потрібно мати медпрацівникам для отримання пільгової пенсії

Медики можуть отримати пільгову пенсію за роботу з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці (за списком № 1) після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше:

25 років (мінімум 10 з яких мають бути на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці) – для чоловіків;

20 років (мінімум 7,5 з яких віддані праці з особливо шкідливими і особливо важкими умовами) – для жінок.

Деякі медпрацівники мають право на пільгову пенсію

Посади медпрацівників за Списком №1:

лікарі-рентгенологи, а також лікарі, зайняті у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок);

молодші спеціалісти з медосвітою рентгенівських відділень (кабінетів), а також молодші спеціалісти з медичною освітою, зайняті у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок).

Вийнятком є жінки 1975 року народження або ті, які народилися раніше. Вони мають право на отримання пільгової пенсії до досягнення ними 50-річного віку відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Вік виходу на пенсію залежить від дати народження жінки.

Також пільгову пенсію медикам, що зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці (за списком № 2) призначають після досягнення 55 років і при стажі роботи:

не менше ніж 30 років (з них не менше ніж 12 років 6 місяців на зазначених роботах) – для чоловіків;

не менше ніж 25 років (з них не менше ніж 10 років на зазначених роботах) — для жінок.

До Списку№2 належать наступні посади медичних працівників:

медичні і фармацевтичні працівники, які заразилися під час виконання службових обов’язків вірусом імунодефіциту людини;

молодші медсестри (санітарки-прибиральниці) патологоанатомічних бюро, центрів, відділень, прозекторських, моргів;

працівники, зайняті в протичумних закладах.

А також працівники, які безпосередньо обслуговують хворих:

у туберкульозних та інфекційних закладах, відділеннях, кабінетах; у лепрозоріях; у психіатричних (психоневрологічних) лікувально-профілактичних закладах (відділеннях), будинках дитини; у будинках-інтернатах для психічно хворих, дитячих будинках-інтернатах для розумово відсталих дітей системи соціального забезпечення – молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

у підземних лікарнях, розташованих у відпрацьованих соляних шахтах – лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині; робітники, які працюють під землею для підтримки в нормальному стані шахтних виробок лікарень;

в опікових і гнійних відділеннях — лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині

в онкологічних закладах (підрозділах), центрах, диспансерах – лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині, зайняті у відділеннях і кабінетах хімієтерапії; молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині, зайняті у дитячих відділеннях;

у рентгенівських відділеннях (кабінетах) — молодші медичні сестри з догляду за хворими.

Джерело

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