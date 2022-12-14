Як працюють медичні електронні сервіси, якщо немає світла та зв’язку

Пацієнтам розповіли, як працюють медичні електронні сервіси, якщо немає світла та зв’язок. Навіть за таких умов медичні заклади країни продовжать свою роботу, передає НСН.

Як працюють медичні електронні сервіси, якщо немає світла

Рецепти за програмою «Доступні ліки»

Під час воєнного стану лікарі можуть виписувати пацієнтам паперові рецепти на «Доступні ліки», якщо немає світла і зв’язку.

Направлення на аналізи, консультації та обстеження.

Якщо немає світла чи інтернету, то пацієнту можуть видати паперове направлення.

Оформлення лікарняного листа

Оформлення лікарняного листа формує лікуючий лікар на підставі медичних записів про огляд, консультації та лікування тощо. Якщо у фахівця немає доступу до інтернету, то пацієнту оформлять лікарняний на паперовому бланку.

Оформлення медичних висновків про народження

Якщо немає доступу до інтернету і неможливо оформити електронний висновок про народження. В такому випадку батькам видадуть паперове свідоцтво про народження за формою № 103/0.

Медичні послуги в рамках програми медичних гарантій з паперовим направленням або рецептом під час воєнного стану є безкоштовним. В медзакладі не мають права відмовляти пацієнтам у безкоштовній допомозі.

Джерело – НСЗУ

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