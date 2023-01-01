В Україні мінімальний необхідний стаж для виходу на пенсію збільшили ще на рік

Мінімальний необхідний стаж для виходу на пенсію в Україні збільшився ще на рік. Вийти на пенсію можна буде за наявності не менше 30 років страхового стажу

У 2023 році вийти на пенсію можна буде у 60 років за наявності не менше 30 років страхового стажу. Таким чином, мінімальний необхідний для виходу на пенсію стаж збільшився ще на рік.

Про це розповідає НСН.

Заяву про призначення пенсії потрібно подати не пізніше трьох місяців з дня досягнення 60 років для того, щоб пенсію призначили з дня, що настає за днем досягнення 60 років. В іншому разі її призначать з дня звернення.

Подати заяву можна в будь-який сервісний центр Пенсійного фонду або ж дистанційно, скориставшись вебпорталом електронних послуг ПФУ.

Необхідний сатаж для виходу на пенсію збільшився ще на рік

Як нагадують у головному управлінні Пенсійного фонду у Донецькій області, разом із заявою необхідно надати такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, військовий квиток, та ін.);

довідку про заробітну плату за 60 місяців підряд по 30.06.2000 (за бажанням);

реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк);

фотографію для пенсійного посвідчення (2,5х3);

жінки у разі зміни прізвища надають свідоцтво про шлюб.

Джерело

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