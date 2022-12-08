Пенсія за вислугою років: скільки потрібо стажу і який розмір виплат

Деякі українці мають право на пенсію за вислугою років. У Пенсійному фонді нагадали, кому встановлюється пенсія за вислугою років, скільки потрібно стажу і який розмір виплат можна розраховувати

Хто може отримати пенсію за вислугу років розповідає NNS

Пенсії за вислугою років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятим на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності. Умови призначення та тривалість спеціального стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за вислугою років, залежить від професій/посад, на яких працювала людина, і Закону, за яким призначається така пенсія.

Пенсії з вислуги років із солідарної системи

Пенсії за вислугою років призначаються:

незалежно від віку:

артистам за наявності на час звернення за пенсією стажу творчої діяльності від 20 до 35 років;

працівникам авіації та льотно-випробувального складу за наявності відповідної вислуги років у чоловіків від 25 років на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017, у жінок – від 20 років на 01.04.2015 до 21 року 6 місяців на 11. 2017;

працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності спеціального стажу роботи від 25 років на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців 11.10.2017;

спортсменам за наявності стажу не менше 25 років, у тому числі перебування в складі збірних команд України не менше 6 років

після досягнення віку від 50/55 років чоловіками, від 45/50 — жінками і за наявності відповідного загального стажу, в тому числі стажу роботи за професією/посадою:

диспетчерам, які здійснюють управління повітряним рухом;

інженерно-технічного складу цивільної авіації; — бортпровідникам;

працівникам залізничного транспорту та метрополітену; — працівникам, зайнятим на польових геологорозвідувальних роботах;

працівникам, зайнятим на лісозаготівлях та лісосплаві;

механізаторам (докерам-механізаторам) у портах;

плавскладу морського, річкового флоту та флоту рибної промисловості.

Розміри пенсій визначаються згідно зі статтями 27, 28 Закону України від 09.07.2003 No 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і залежать від тривалості придбаного страхового стажу та одержаної заробітної плати, сплаченої. Призначається з дня звернення при звільненні з роботи/посади, що дає право на таку пенсію.

Пенсії з вислуги років військовим

Умови призначення визначені Законом України від 09.04.1992 No 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (стаття 12). Пенсія за вислугою років призначається військовослужбовцем при звільненні з військової служби:

незалежно від віку, якщо в день звільнення вони мають не менше 25 календарних років вислуги;

у випадку досягнення на день звільнення зі служби 45-річного віку та за наявності страхового стажу 25 років та старше, з яких не менше 12 календарних років та 6 місяців складає служба.

Розміри пенсій визначаються відповідно до статті 13 Закону № 2262-ХІІ: від 50% (звільненим у відставку за віком або станом здоров’я від 55%) до 70% відповідних сум їхньої грошового задоволення. Мінімальний розмір пенсій за вислугою років військовим не може бути нижчим за 3854 грн.

Пенсії з вислуги років працівникам прокуратури

Право на пенсію за вислугою років незалежно від віку мають працівники прокуратури, у яких на день звернення за призначенням такої пенсії є не менше 25 років вислуги, в тому числі стажу роботи на посадах прокурорів не менше 15 років.

Розміри пенсій визначаються відповідно до частин другої – п’ятої статті 86 – Закону № 1697-VII – 60% суми їх місячної заробітної плати. Працівникам, які не мають вислуги 25 років, але відпрацювали на посадах прокурорів не менше 15 років і мають страховий стаж 35 років чоловіка, 30 років – жінки, пенсія по вислугі років призначається після досягнення чоловіками 57 років, а жінками – 55 років.

Розмір пенсії визначається пропорційно до кількості повних років роботи на прокурорських посадах.