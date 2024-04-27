Додаткові виплати військовим — скільки отримуватимуть захисники з 1 травня

Уряд затвердив додаткові виплати військовим у розмірі 70 тисяч гривень. Хто і за яких умов може їх отримати

Додаткова фінансова винагорода у сумі 70 000 грн не є заміною “бойових” 100 тисяч. Це додаткова плата за захист України. Виплата може бути застосована вже цього місяця.

Хто та за яких умов може отримати додаткові виплати розповідають Новини України – НСН з посиланням на АрміяInform.

Хто має право отримати додаткову фінансову винагороду

Додаткові виплати можуть отримати військовослужбовці Збройних сил, Нацгвардія, СБУ, ГУР, Держприкордонслужба, Служба спецзв’язку, Державна спеціальна служба транспорту та поліція. Їх видають тим, хто безпосередньо перебуває на передовій з ворогом.

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Умови для отримання додаткових 70 000 грн

Виплата призначена для військових, які безпосередньо перебувають на лінії зіткнення з ворогом. Її можуть отримати ті, хто виконує бойові або спеціальні завдання в першому ешелоні оборони або наступу на відстані до ротного опорного пункту. Також на додаткову фінансову винагороду можуть розраховувати ті, хто виконує бойові завдання між позиціями Сил оборони та агресора, на окупованих РФ територіях, а також на території ворога.

Відтепер військові, які перебувають на передовій, потенційно зможуть отримувати більш ніж 190 тисяч гривень на місяць:

грошове забезпечення, яке залежить від звання, посади та вислуги років (мінімум 20 100 грн),

100 тис. грн “бойових”,

70 тис. грн винагороди.

Як зазначається, щодо цієї виплати можуть бути деякі нюанси. Наприклад, якщо “бойові” виплачуються щомісяця і сума виплати залежить від кількості днів, протягом яких виконувалися завдання, то щодо виплати 70 тисяч формулювання в постанові Кабміну інше: “за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань”. Це означає, що ця виплата не прив’язана до конкретного місяця і має бути виплачена тоді, коли буде набрано сумарно 30 днів виконання завдань.

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